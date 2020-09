UVISS FREMTID: Marti Cifuentes på Sandefjord-trening i vinter. Foto: Thomas Andreassen

Cifuentes har levert over forventet – kan bli vraket i Sandefjord

SANDEFJORD (VG) Sandefjord-trener Martí Cifuentes (38) aner ikke om han får ny kontrakt. Hvis den spanske treneren får «nei», kan flere være på vei ut – som playmakeren Rufo (27).

Nå forklarer Sandefjord-eier og leder i AS-styret Gunnar Bjønness at Cifuentes-teamet kan bli for dyrt for klubben.

– Det er opp til klubben om de vil snakke med meg eller ikke, svarer Cifuentes, som er på utgående kontrakt.

Sandefjord-treneren sier han tar situasjonen med ro, at han ønsker å bli, men at det kommer an på flere ting – der det viktigste er at klubben ønsker ham. 38-åringen har ikke hørt et pip.

– Har levert

Gunnar Bjønness forteller at coronasituasjonen gjør økonomien uoversiktlig.

– Derfor ønsker vi å ha valgmuligheter så lenge som mulig, sier han.

– Men dere må ha en trener?

– Ja, og det er et kostnadsspørsmål. Vi må vurdere hele apparatet, og dette handler like mye om økonomi. Jeg har ikke lyst å gå med underskudd, sier han – og legger til at «eksperter gjerne må si at vi er dumme».

For Martí Cifuentes har levert med Eliteseriens laveste budsjett, som attpåtil ble kuttet fra 40 til 35 millioner kroner etter opprykket i fjor.

– Vi har det minste budsjettet, og vi ble dømt nord og ned av «han svensken» i Eurosport-studioet. Det sportslige apparatet har levert bedre enn forventet, sier Bjønness, og peker på at det er hans personlige mening.

«Han svensken» er Joacim Jonsson – som er kjent for kraftsalvene sine:

Han har naturligvis mye han skulle ha sagt i trenerspørsmålet, og han var sentral da Cifuentes ble hentet til klubben.

Cifuentes har fylt på med spanjoler i det sportslige apparatet, som Jordi Gonzalez som fysisk trener og Javier Ortiz som keepertrener.

– Det handler om hele pakka rundt Cifuentes. Det ligger i kortene at de må fortsette hvis Martí fortsetter. Han vil helt sikker ha med seg de rette folkene, sier Bjønness om den økonomiske utfordringen.

Cifuentes-fremtiden kan også avgjøre skjebnen til playmakeren Rufo, som også er på utgående kontrakt.

– Martí er selvsagt viktig. Han hentet meg hit, og det er en viktig faktor for meg at han blir, sier Rufo, som påpeker at det er flere ting som spiller inn på fremtiden hans.

– Det er ikke sånn at det er hundre prosent sikkert at jeg drar hvis Martí drar, sier han.

Publisert: 26.09.20 kl. 12:07

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

