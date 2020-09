Kommentar

Solskjærs doble hodepine

Av Leif Welhaven

NOE Å TENKE PÅ: Sakene til Harry Maguire og Mason Greenwood er ulike, men begge er støyskapende for Ole Gunnar Solskjær inn mot sesongoppkjøringen, selv om ingen av episodene inntraff i United-sammenheng. Foto: AP/VG

Med en kaptein i trøbbel med det greske rettssystemet og en wonderboy som bevisst blåste i smittevern, står Ole Gunnar Solskjær overfor en interessant pedagogisk utfordring som leder.

Det er neimen ikke enkelt å være manager på det øverste nivået i England. Én ting er å leve under et konstant press om å oppnå sportslige resultater, der omgivelsene er nådeløse dersom oppdraget mislykkes.

Men dessuten viser historien at det sjelden går altfor lang tid før en overbetalt Premier League-spiller havner i en pinlig situasjon utenfor banen. Og da blir holdningsutfordringen også et ledelsesproblem å håndtere.

Alex Ferguson var i sin tid kjent for disiplinen, og ikke minst var han opptatt av faren ved at unge spillere forelsket seg i sider ved stjernelivet som har lite med fotball å gjøre. For eksempel skal han ha vært steinhard da sponsor Chevrolet ville gi en motorisert gest til spillere som promoterer emblemet.

Under 23 år? Glem å motta noe rødt og raskt.

Selve problemstillingene varierer når fotballstjerner havner i trøbbel. Men det er grunn til å tro at en del situasjoner har sammenheng med en bakkekontakt som blir vrien når unge menn, gjerne med begrenset utdannelse, plutselig vasser i penger, fristelser og oppmerksomhet overalt.

Nå har Ole Gunnar Solskjær fått to saker han må forholde seg til på et eller annet plan, samtidig som all energi trengs til å optimalisere en sesong som blir definerende for hans managergjerning. Den starter hjemme mot Crystal Palace, et oppgjør bortelaget vant i fjor, men der alt annet enn tre poeng vil være en gigantisk nedtur.

Ingen av forholdene inntraff i Manchester United-sammenheng, men det er uansett nordmannen som har hverdagen med spillere som har blamert seg. Og hvordan påvirkes psyken til en 18-åring som har dummet seg ut såpass radikalt?

Hva som gikk gjennom hodet til Mason Greenwood da det engelske landslaget besøkte Island, er det strengt tatt bare han selv som vet. Og muligens Phil Foden, da.

Ungdommelig iver og brudd på regler med jenter involvert, er ikke akkurat et fenomen som ble oppfunnet i 2020, og under normale omstendigheter hadde neppe reaksjonene blitt så sterke.

Men dette er året da en pandemi herjer, og der internasjonal fotball har startet opp igjen på nåde. Vilkåret er svært strenge smittevernregler, og hele gjenåpningen balanserer på en coronaknivsegg.

Da er det ikke bare ekstremt egoistisk, men også uansvarlig og illojalt, å vise fingeren til smittevernregler som er så nøye innprentet og velkjent. De to valgte altså å få smuglet inn to islandske jenter på hotellrommet, og skandalen var et faktum da en video ble lekket på Snapchat.

At to unge spillere oppfører seg slik etter å ha fått æren av å representere landet sitt, vitner dessverre om at et eller annet må jobbes med på holdningssiden.

Landslagssjef Gareth Southgate kalte spillerne «naive», men det er vel å fremstå i overkant forståelsesfullt.

Uansett hvor mye du lever i en merkelig verden der du får ting tilrettelagt, er det et bevisst valg de to spillerne tok, som får ringvirkninger for flere. En av dem er Ole Gunnar Solskjær, som må velge hvilken inngang han skal ha til at et supertalent returnerer etter å ha vært gjennom en offentlig ydmykelse. Den ble forsterket da han måtte ut og beklage en annen hendelse, etter at en video av Greenwood som inhalerer lystgass ble kjent i England.

Balansegangen mellom støtte og disiplinering er ikke enkel løse fra et ledelsesperspektiv.

Dessverre for Manchester United er dette ikke den eneste vanskelige situasjonen som handler om helt andre ting enn å knappe inn på Liverpool denne sesongen. Og ekstra pikant er det selvsagt at den andre saken handler om spilleren som Solskjær har valgt å gi kapteinsbindet.

Det er en rolle som forplikter, og for Harry Maguire finnes det ingen «tenåringskvote» å skrive av noe på. Den 27 år gamle stopperen er kaptein for et av verdens mest kjente fotballag. Da passer det seg utrolig dårlig å havne i bråk på en gresk ferieøy, som altså endte med arrestasjon og rettsforfølgelse. Burde da Solskjær ha markert seg ved å fjerne kapteinsbindet eller sanksjonert på annet vis, eller er det rett å vise den støttende siden utad uansett hva han mener om det inntrufne?

Den avveiningen er ikke enkel, og saken blir enda vanskeligere av at den ikke er rettskraftig avgjort i rettsvesenet. Manchester United-stjernen er dømt i første instans, blant annet for å ha forsøkt å bestikke politiet og motsette seg arrest, men han har anket saken og hevder sin uskyld. Her er det flere usikkerhetsmomenter og ikke godt å si hvor alt ender, men uansett fremstår rollebevisstheten å ha vært i det minste noe fraværende på Mykonos.

Fordelene og privilegiene står i kø som fotballstjerne, men det er faktisk også noen ulemper som følger med dette livet, og da er atferden i en den situasjoner avgjørende.

Nå viser historien at bråk og skandaler gjerne er fort glemt i fotballboblen, ikke minst fordi det alltid er noen andre som overtar stafettpinnen hva gjelder å finne på noe hodeløst. Men akkurat nå har Ole Gunnar Solskjær to hodepiner han må finne en kur for.

Spørsmålet: Blir den hard eller myk?

