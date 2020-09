SER VIDERE: Tokmac Nguen i en Champions League-kvalifiseringskamp nylig. Foto: Mark Runnacles / POOL / GETTY POOL

Brennhete Tokmac Nguen bekrefter interesse fra flere klubber

Storspill for Ferencváros har fått opp øynene til både landslaget og klubber utenfor Ungarns grenser. Nå vil et dobbeltmøte med Molde få konsekvenser for fremtiden til drammenseren Tokmac Nguen (26).

Nå nettopp

– Hvis det blir Champions League, så blir det veldig vanskelig å dra noen steder, sier Nguen til VG.

Fjorårets norske seriemestere er nemlig det siste hinderet før Tokmac Nguens ungarske klubb er i gruppespillet i Champions League.

Syv mål og én assist er blitt lagt merke til også utenfor Ungarn.

– Det har vært stor interesse. Det har vært bud og konkrete ting. Vi får se. Det er veldig mye som spiller inn. Jeg må ta det riktige valget. Nå har jeg valgt å ikke tenke så mye på det. Er det noe jeg virkelig har lyst til, så må jeg vurdere det, sier han.

Fredag kom det nok en gladnyhet for Tokmac Nguen da hans ungarske klubb offentliggjorde på egen hjemmeside at han den 26 år gamle kantspilleren er tatt ut på det norske A-landslaget.

Landslagssjef Lars Lagerbäck bekrefter overfor VG at Tokmac er i bruttotroppen for første gang, men presiserer at det ikke betyr at han nødvendigvis er blant de rundt 25 navnene landslagsledelsen presenterer til Ullevaal-trippelen mot Serbia (EM-playoff), Nord-Irland og Romania (Nations League).

– Vi må sende ut informasjon til klubbene 14 dager før, og det har vi sendt ut til 35–36 spillere. Ellers kan de ikke tas ut, opplyser svensken.

Kampene spilles 8., 11. og 14. oktober. Med én match mer enn vanlig på landslagets samlinger blir troppen et par-tre navn større enn normalen, og den tidligere Strømsgodset-offensiven vurderes som aktuell både på kanten og i angrep i Lagerbäcks 4–4–2.

– I Ungarn spiller han i et litt annet system. Vi har sett på ham etter de kom tilbake i spill, og han har gjort gode prestasjoner, mener Lagerbäck.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Nguen etter offentliggjøringen. Da VG møtte kantspilleren i Budapest i mai i fjor, ville han heller ikke «snakke seg inn» i landslagsdiskusjonen.

– Jeg vet ikke engang om de vet hvem jeg er. Da skal ikke jeg ringe rundt. Om hadde jeg hadde kommet med så er det fordi jeg fortjener å være der, sa «Tokki» den gangen.

Kantspilleren har sudansk far og etiopisk mor, men er født i Kenya. Dermed kunne han også valgt det kenyanske landslaget.

Han forteller at han nå har mest fokus på kampen mot Molde neste uke. Mens lagkameraten Franck Boli sender en frekk melding i retning Molde, er Nguen mer forsiktig.

– Jeg har stor respekt for klubben og spillerne der. De er et av Norges beste lag. I år har Bodø/Glimt spilt på et helt annet nivå, men over tid har Molde vært det laget som har spilt klart best fotball. Om Molde vinner, så er jeg også glad, for det er et norsk lag som kommer inn i Champions League, sier Nguen, som ofte snakker med Eirik Ulland Anderssen og Ohi Omoijuanfo.

Publisert: 23.09.20 kl. 17:50