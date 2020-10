PÅ LANDSLAGSOPPDRAG: Guro Reiten (t.v.), Vilde Bøe Risa og Ingrid Syrstad Engen fotografert i forbindelse med fotball-VM i Frankrike i fjor. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Landslagsstjernene spår rekordjevn gullkamp - synes ikke synd på LSK

De har sett gamleklubben bli vippet av tronen i Toppserien, men verken Guro Reiten (26) eller Ingrid Syrstad Engen (22) synes synd på Lillestrøm.

Nå nettopp

De tidligere LSK-spillerne forlot en klubb som var helt suveren og vant alt. Etter store utskiftninger med «startvansker» har Lillestrøm likevel kommet til hektene og i posisjon til å kjempe om gullet - igjen.

Men de får tøff kamp av både Vålerenga og Rosenborg.

– Det blir feil å si at det har vært synd på dem. Selv om LSK har mistet mange spillere og fått inn mange nye, er det et lag med en sterk kultur i bunn, sier Ingrid Syrstad Engen.

Lørdag klokken 14 skal LSK møte Arna Bjørnar i Bergen.

– I år har andre lag virkelig steppet opp og gjort at konkurransen er tøffere. Det er jo bare positivt for kvinnefotballen, ikke bare at LSK skal ha det tøffere, men at vi får en tøffere liga. Det er veldig bra at det er tett i toppen, mener Wolfsburg-proffen.

les også – Har aldri vært større muligheter for fotballjenter

Syrstad Engen gleder seg over at flere lag satser tøffere og at det å vinne Toppserien er blitt en reell konkurranse igjen.

– De som er i toppen er de lagene som har investert mest de siste årene. Det er selvfølgelig utrolig viktig. I tillegg gjøres det godt arbeid i mange klubber og i Toppserien-organisasjonen. Det ser man resultatene av allerede nå.

– Er det en styrke for Toppserien at det er jevnere i toppen?

– Ja, det synes jeg. Det er viktig for spillerne både i LSK og andre klubber at kampene blir viktigere, at hver kamp betyr enda mer. Det er også mer stressende når en skal hevde seg, men det er positivt for ligaen.

Guro Reiten er ikke spesielt bekymret for gamleklubben LSK.

– De har jo kommet tilbake og kjemper i toppen igjen. Det er sånn som skjer når det er store utskiftninger i et lag. Det vil ta tid, og med coronapandemien i tillegg blir det litt spesielt, mener Chelsea-proffen.

les også Erna gir råd til unge spillere: Mener «jentekultur» kan ødelegge

Reiten tror ikke gullkampen i Toppserien blir avgjort før i siste serierunde.

– Serien er jevnere enn på mange år. Alle kan slå alle og alle kan tape mot alle, så står det beste laget igjen som vinner. Jeg håper det blir en klubb som jeg har spilt i, enten det blir Rosenborg (Trondheims Ørn) eller LSK. Det hadde vært kjekt, sier Reiten.

Ingrid Syrstad Engen har også en fortid i klubben som nå er blitt Rosenborg, men håper hun på LSK eller trønderne?

– Den er vrien. Jeg er veldig spent på utfallet og tror begge lag har en mulighet til å klare det. Det Rosenborg har gjort i år er utrolig imponerende, så får vi se om det holder helt inn.

– Det er kanskje det samme hvem som vinner av Rosenborg og LSK - bare det ikke blir Vålerenga?

– Noe sånn ja, svarer Wolfsburg-spilleren og ler.

Publisert: 03.10.20 kl. 13:43