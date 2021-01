KOM INN MOT MANCHESTER UNITED: Mikel Arteta gir Martin Ødegaard de siste instruksjonene før han skal på banen. Foto: Shaun Botterill / Pool Getty

Arteta etter Ødegaard-debuten: − Veldig begavet

(Arsenal-Manchester United 0–0) Arsenal-manager Mikel Arteta lot Martin Ødegaard debutere mot Manchester United. Til TV 2 sier han at det ikke var en dårlig start av nordmannen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Han tilpasser seg veldig bra. Han bringer med seg smil og glede. Teknisk er han en veldig begavet spiller. Han er en spiller vi trenger i de posisjonene, og forhåpentligvis kan han bidra meget raskt, sier Arteta til TV 2 om Ødegaard.

Nordmannen kom inn for den britiske unggutten Emile Smith-Rowe etter 83 minutter. Manchester United dominerte i sluttminuttene og det ble kun tre ballberøringer for Ødegaard i løpet av sluttminuttene, som også ble preget av et tre minutter langt stopp i spillet etter at Alexandre Lacazette fikk seg en smell.

Ødegaards sesong har vært preget av lite spilletid. Før han ble lånt ut til Arsenal, hadde han kun spilt 367 minutter fordelt på ni kamper for Real Madrid og han hadde ikke vært på banen siden han fikk fem minutter i ligakampen mot Celta Vigo for fire uker siden.

Arteta håper nå å kunne slippe Ødegaard til mer og mer fremover.

– Det er intensjonen. At han kommer hit og har den innvirkningen vi tror han kan ha, og da kan vi snakke om fremtiden.

Martin Ødegaard ankom London sist søndag. Han ble deretter presentert onsdag, før han trente for første gang med laget torsdag. Noen lovnader om en plass i elleveren får han imidlertid ikke.

– La oss ta kamp for kamp. Han har trent halvannen dag med laget og har allerede fått noen minutter. Det er ikke en dårlig start, sier Arteta til TV 2.

Arsenals neste kamp kommer allerede tirsdag, når de møter Wolverhampton. Deretter venter Aston Villa til helgen.