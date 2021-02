OBSERVERTE: Kåre Ingebrigtsen på tribunen på Aker stadion Molde torsdag ettermiddag. Han fikk se et Brann-lag som var brukbare etter pause. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ingebrigtsen etter «kunstgresstapet»: − Vi må få orden på treningsforholdene

MOLDE (VG) (Molde-Brann 2–1) Kåre Ingebrigtsen (55) tapte kampen om kunstgress på Brann Stadion. Så tapte han mot Molde – på kunstgress. Nå handler alt om å finne gode løsninger – på naturgress. Hvis ikke er Brann-treneren redd konsekvensene.

– Vi må få orden på treningsforholdene våre. Det er det som betyr noe, å spille på det samme underlaget vi trener på i det daglige. Og det har ikke vært mulig siden jeg kom til Brann og Bergen. Det har ikke vært trenbart for oss. Og da kommer vi ikke noen vei med Brann, sier Ingebrigtsen til VG etter 1–2 for Molde på Aker stadion – på kunstgress.

Han så 1. omgang fra tribunen, for å få best mulig oversikt over hvordan laget hans spilte. Noen dager etter at Sportsklubben Brann endte på at det fortsetter med naturgress på Brann Stadion, satt Ingebrigtsen der på en stadion der klubben (Molde) trener og spiller på det samme underlaget.

Det er her Ingebrigtsen mener det ikke fungerer for Brann og Bergen.

– Det var en diskusjon, og jeg var usikker på hva klubben ville lande på her. Vi må forholde oss til at det fortsatt blir naturgress på Brann Stadion. Og det går helt fint for meg. Det som er viktig er at vi får gode treningsforhold, og det jobbes det med, og jeg håper vi får orden på det – raskt, sier Brann-treneren, som så laget sitt spille en god 2. omgang, der de vant 1–0 over Europa League-øvende Molde.

Hjemmelaget, som spiller 16-delsfinale mot tyske Hoffenheim om 14 dager, spilte en god 1. omgang, der fotballkloke Magnus Wolff Eikrem nok en gang dominerte kampen. Han scoret selv Moldes første mål, etter en smart og kort corner-variant. To minutter senere regisserte han hele angrepet som ga Molde en tomålsledelse. I ishockey ville Wolff Eikrem her fått en «andre-assist» på den scoringen.

– Magnus gir oss så mye. Han er som best hvis du ikke prøver å få han til å være en annen spiller enn det han egentlig er, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

BEST: Magnus Wolff Eikrem mot Brann. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mathis Bolly scoret målet. Han løp seg fri, og satte ballen sikkert i mål med god teknikk. Han er spilleren Moe håper skal få en skadefri og god sesong nå, og at Bolly vil bli viktig i Europa-kampene med den store farten sin.

– Skader har påvirket karrieren min mye. Min prioritet er å være tilgjengelig for treneren – over tid, sier Mathis Bolly til VG.

Erling Moe håpet det lengste at Moldes hjemmekamp mot Hoffenheim kunne spilles på Aker stadion, men det har han mer eller mindre gitt opp.

– En hjemmekamp ville vært viktig for oss. Vi er ikke i sesong, det er de. Derfor ville en hjemmekamp hjulpet oss godt, sier Erling Moe til VG.