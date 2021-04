Liverpool-eieren beklager til Klopp & co

Liverpool-eier John W. Henry beklager til Jürgen Klopp og spillerne.

– Jeg vil be Jürgen, Billy, spillerne og alle som jobber så hardt for Liverpool FC for å gjøre fansen vår stolt. De har absolutt ikke noe ansvar for denne støyen. Det er urettferdig at de har fått støyen. Det er det som gjør mest vondt. De elsker klubben din og jobber for å gjøre deg stolt hver eneste dag, sier Henry i en video lagt ut på sosiale medier.

Liverpool-eieren uttaler om sin egen rolle:

– Jeg alene er ansvarlig for den unødvendige negativiteten som er brakt fram de siste par dagene. Det er noe jeg ikke kommer til å glemme. Og det viser den makten som supporterne har i dag og kommer til å ha.

– Jeg vil beklage til alle fans og støttespillere til Liverpool Football Club for støyen jeg har forårsaket de siste 48 timene, sier John W. Henry.

– Det sier seg selv, men det skal sies at prosjektet som ble lagt fram, aldri kom til å gjennomføres uten fansens støtte. Vi hørte dere. Jeg hørte dere, sier Henry, som er hovedeier i Fenway Sports Group, som eier klubben.

Jamie Carragher uttalte tirsdag om Fenway Sports Group:

– Jeg ser ingen fremtid for eierne i Liverpool etter dette. Jeg kan ikke se hvordan de skal kunne fortsette.

Fenway Sports Group (FSG) har eid Liverpool FC siden 2010.

Tirsdag kveld ble det også kjent at Manchester United-direktøren Ed Woodward trekker seg fra sin stilling. Han skal imidlertid stå i jobben ut 2021.