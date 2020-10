REAGERER: Sportsredaktør i danske Ekstra Bladet mener Solbakken-exiten ligner panikk, mens Peter Schmeichel mener dette er en trist dag for fotball. Foto: Ekstra Bladet/Reuters

Dansk kommentator om Solbakken-exit: – Det ligner panikk!

Manchester United-legenden Peter Schmeichel er klar på at Ståle Solbakken blir savnet - og at det er en trist dag for dansk klubbfotball. Ekstra Bladets kommentator mener at det er en panikk-handling av FC København. Tidligere Chelsea-stjerne Jesper Grønkjær er også kritisk.

Keeperen, som selv spilte for erkerivalen Brøndby, skriver på Twitter:

– Det er en trist dag for dansk klubbfotball. Ståle Solbakken har blitt sparket av FC København. Han har vært ansvarlig for så mye bra i sine mange år i Danmark, og han vil bli savnet.

Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen er meget skeptisk til Solbakken-saken i en kommentar som har tittelen «Ligner ren panikk».

– Ja, det har vært spredte «Ståle raus»-ytringer på sosiale medier, og jeg har da også selv skrevet et par ganger at tiden ikke er uendelig med de sportslige resultatene som er blitt levert. Selv ikke for Ståle Solbakken, som inntil lørdag morgen hadde et nærmest mytisk skjær i FCK-sammenheng. Nå er det slutt. Avsatt, sparket ut på rompa og albuene.

– Det er de færreste som selv finner et godt tidspunkt å gå, men - kanskje litt naivt - hadde jeg egentlig den forestillingen at Ståle og FCK i fellesskap ville finne ut når Ståle Solbakken ikke lengres skulle være synonymt med FCK. Slik ble det ikke - sparkingen er selv i fotball-verdenen noe av et sjokk.

Så skriver Allan Olsen:

– For en gangs skyld vil jeg klaske dette predikatet i rompa av en trenersparking: Det ligner panikk!

Ekstra Bladets kommentator skriver at det også er beretninger om at Solbakken har mistet noe av garderoben, men skriver at han likevel «har en fornemmelse av en forhastet beslutning».

Se hvordan William Kvist reagerte på Solbakken-exiten:

En annen kjent dansk ekspert, Morten Bruun, uttrykker noe av det samme til BT:

– Jeg trodde han hadde mer kred. Umiddelbart virker timingen underlig, men når er timingen egentlig riktig?

Bruun nevner for øvrig ett navn når han blir bedt om Solbakken-erstatter:

– Åge Hareide - men han har jo nettopp fått en ny jobb.

Mangeårige Chelsea- og FC København-spiller Jesper Grønkjær hyller også Solbakken:

– Jeg liker det ikke. Det er nok også derfor magefølelsen min aldri har sagt at jeg skulle fortsette i den innerste sirkelen i en fotballklubb. Jeg synes den er hard, og jeg blir for følelsesmessig involvert, skriver Grønkjær på Twitter.

Ton Nordlie setter Solbakken-exiten i perspektiv etter Manchester United-kampen i august:

– Fotballen er litt av bransje, etter kvartfinale i Europa League der alle hyllet tidenes beste trener i dansk fotball har Solbakken fått sparken pga dårlig sesongstart.

– Er så lei av dårligere ledere som er bitt av moten, alt er ferskvare! Ok, noen ganger er det rett, men ikke i dette tilfellet.

Han hadde allerede vært i Ajax, Chelsea og Atlético Madrid da han kom til FCK og ligamester fire ganger under Solbakken.

