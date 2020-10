FEIRER SAMMEN: Lionel Messi og Gerard Piqué etter en Barcelona-scoring mot Valladolid sist sesong. Foto: ALBERT GEA / X01398

Pique snakker ut: − Stadion bør oppkalles etter Messi

Gerard Piqué (33) ble møtt med begeistring av lagkameratene under Barcelonas trening fredag.

Nå nettopp

Årsaken var et intervju i avisen La Vanguardia der han gikk hardt ut mot klubbledelsen, blant annet for hvordan de har behandlet Lionel Messi. Piqué oppfordret til å oppkalle den nye Camp Nou etter nettopp den lille argentineren.

– Som president ville jeg ha handlet annerledes, uttalte Gerard Piqué om klubbpresident Josep Maria Bartomeus behandling av Messi.

– Jeg ba Leo om å bli. Jeg hadde ikke så mye å gjøre med ham på den tiden, fordi jeg syntes det var en veldig personlig beslutning. Men jeg husker at jeg sa «om ett år er det nye mennesker som leder denne klubben».

– Jeg spør meg selv hvordan det kan være mulig at den beste spilleren i historien, som vi har hatt den hellige flaks å glede oss over, står opp en dag og sender en faks til klubben der han ber om å forlate FC Barcelona, fordi han føler at de ikke hører på ham?

– Det er sjokkerende. Hva skjer? Leo fortjener alt. Det nye stadionet bør oppkalles etter ham, deretter etter sponsoren. Vi må ta vare på legendene våre, ikke spotte dem, sa Piqué i intervjuet med La Vanguardia.

Det var i slutten av august det ble kjent at Messi hadde sendt en melding til FC Barcelona der han ba om å forlate klubben. Kontrakten til den argentinske stjernen går i utgangspunktet ut den 30. juni 2021, men det var en klausul som ga Messi muligheten til å forlate klubben ved slutten av hver sesong. Men den måtte utløses 1. juni. Messi hadde ikke gjort det, men han og agenten mente at det burde være mulig fordi corona-pandemien gjorde at sesongen ble helt annerledes normalt.

Etter mange dagers tautrekking endte det med at Messi må bli i Barcelona ut kontraktstiden.

Gerard Piqué uttalte ellers fredag:

* Om «hat-kampanjen» på sosiale medier: Klubben brukte penger på å kritisere spillere - det er ufattelig. Jeg ba om en forklaring, men presidenten sa bare «Gerard, jeg visste ikke». Og nå ser jeg at folk som drev med dette, fortsatt jobber i klubben.

* Om Koeman som ny trener: Han er veldig direkte i sin kommunikasjon, noe spillerne liker, og intensiteten er større.

* Om trenerbyttet Valverde til Setién midt i sesongen: Personlig forstår jeg ikke hvordan man kan sparke en trener som har ledet klubben til to strake ligatitler og leder ligaen. For meg var det ulogisk, sportslig inkonsekvent.

* Om han vurderte å forlate Barcelona: Hadde ledelsen eller treneren villet bli av med meg, så hadde jeg ikke protestert. Klubben går først uansett. Det er hva jeg følte da, og som jeg fortsatt føler.

* Om når det begynte å gå feil vei i Barcelona: Etter trippelen i 2015 har det gått i feil retning. Den negative trenden har vært tydelig. Bunnen ble nådd i sommer med tapet for Bayern, og vi måtte alle ta et steg tilbake og reflektere om klubbens fremtid. Innse at ingen er uerstattelige, og vi må jobbe sammen som et lag.

* Om spillerne har for stor makt i FC Barcelona: Det er noe vi ofte får høre. Men en klubb fungerer best når det er tydelige hierarkier - med en president på toppen, og en trener som styrer over spillerne. Mangelen på et slikt hierarki betyr at noe er ødelagt. Om vi spillere har hatt for mye makt, skyldes det utelukkende at andre ikke har gjort jobben sin.

Publisert: 24.10.20 kl. 08:38

