SMITTEKRISE: Fredrik Midtsjø, her i fint driv for AZ Alkmaar. Foto: OLAF KRAAK / ANP

13 spillere coronasmittet i AZ Alkmaar

Torsdag begynner sesongens Europa League-eventyr for nederlandske AZ Alkmaar. Men de må klare seg uten hele 13 førstelagsspillere som har testet positivt for coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

I en pressemelding tirsdag ettermiddag opplyser den nederlandske fotballklubben AZ Alkmaar, hvor Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Håkon Evjen spiller, at hele 13 spillere i troppen nå har testet positivt for coronaviruset.

Forrige uke var det ni som fikk påvist smitte, mens åtte nye testet positivt tirsdag. Tre av dem som testet positivt forrige uke har imidlertid nå testet negativt.

Smittenyheten kommer to dager før AZ Alkmaar skal spille sin første kamp i Europa League-gruppespillet mot Napoli. Til tross for at store deler av troppen har blitt smittet, vil kampen spilles som planlagt - med mindre lokale myndigheter griper inn. AZ opplyser dermed, som planlagt, til Italia, men med en tropp bestående av 17 mann.

Det opplyses ikke om hvilke spillere som har testet positivt for viruset. Troppen til torsdagens kamp i Italia offentliggjøres onsdag morgen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Midtsjø, Svensson og Evjen, uten hell.

Forrige sesong, 2019/20-sesongen, ble kalt «den største skammen i nederlandsk sport noensinne» ettersom Æresdivisjonen var en av få europeiske ligaer som valgte å avslutte sesongen tidlig, fremfor å sette sesongen på vent.

VGs coronaoversikt viser at smittetrenden i Nederland er stigende:

Totalt har 241 945 mennesker blitt smittet av viruset, og bare i dag, tirsdag, har 7742 mennesker testet positivt for viruset.

De siste to ukene har flere enn 96 000 mennesker blitt smittet.

Publisert: 20.10.20 kl. 16:10 Oppdatert: 20.10.20 kl. 16:23