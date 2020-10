Kommentar

I kveld trenger vi noe å smile av

Av Knut Espen Svegaarden

HUMØR: Landslagssjef Lars Lagerbäck (til høyre) og hans assistent Per Joar Hansen. Foto: Frode Hansen

Negativitet og positivitet har gått hånd-i-hånd lenge for de norske fotballherrene. Det eneste som virker å være stabilt er ustabiliteten. Spørsmålet er hvorfor - og hvem sin «skyld» det er.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det ene gode resultatet blir etterfulgt av kraftig nedtur. Også innad i kampene har det svingt voldsomt - også i den forrige hjemmekampen mot kveldens motstander Romania, der Norge ledet 2–0, men ble tatt igjen. Poengtapet betydde mye for fortsettelsen.

I kveld trenger vi alle noe å smile av.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener media hauser laget for mye, at dette er et «ok» landslag, men ikke et du skal kunne forlange all verden av - foreløpig. Men også her farges man av resultatet: Vinner Norge så er ikke «hausingen» et tema.

Kun hvis det blir tap.

Sånn fungerer det. Media vinner ikke - uansett.

Men Lars Lagerbäck bør vinne mot Romania i kveld for å få noe hyggelig å snakke om - igjen - etter den svært svake forestillingen mot Serbia torsdag. En svak kamp mot Østerrike ble avløst av en svært sterk en borte mot Nord-Irland - før det var svakt igjen mot Serbia.

Da er det ikke så enkelt å vite om en skal være positiv eller negativ ...

Det snakkes mye om et ungt, norsk lag og at det er en grunn til ustabiliteten.

26,6 år var snittalderen på spillerne Lagerbäck sendte på banen mot Serbia. En helt normal snittalder, verken høyt eller lavt. Forventingene skyldes nok heller at Norge har fått fram ganske mange gode fotballspillere de siste årene, stort sett offensive spillere.

Noe av problemet til Lagerbäck er at det er de yngste som også er de beste og viktigste spillerne, at det er de som må ta det største ansvaret - allerede nå. Og det har vist seg vanskelig. Den defensive stabiliteten er skremmende svak. De beste norske landslagene fra Drillos- og Nils Johan Sembs tid har vært bygd på en defensiv trygghet, der angrepsspillet har kommet som følge av godt forsvarsspill.

Det samme skulle skje under Lagerbäck. Målet var å komme ned i 0,5 baklengs i snitt pr kamp. Det klarte han - i 2018, men da var også motstanderne svakere enn de har vært i 2019 og 2020.

Snittet på baklengsmål de to siste årene er nå oppe i 1,2 pr kamp.

Da blir det trøbbel. Norge har sluppet inn mål i 10 av sine 13 siste kamper. Mot Serbia var det kun strålende keeperspill fra Rune Almenning Jarstein, og elendige avslutninger fra serberne som gjorde at resultatet ikke ble stygt for Norge. Lagerbäck-laget slapp til 12 målsjanser, på hjemmebane mot. I Nord-Irland scoret hjemmelaget på sin eneste sjanse. Mot Østerrike scoret motstanderen på to av fem sjanser.

Dette må stoppe - hvis Norge skal ha noen mulighet. Vi kan ikke forlange at det skal scores tre-fire mål i hver kamp. Det defensive må strammes kraftig opp, og hvis vi tar Nations League spesifikt, så er sjansen faktisk helt ok for å gå til topps i gruppen.

Med seieren i Nord-Irland i september, samt Østerrikes tap hjemme mot Romania, så ble gruppen plutselig helt åpen. Og Norge har to hjemmekamper nå, mot Romania og Nord-Irland. To seirer her, så får vi gruppefinaler i november, med Norge involvert.

Derfor betyr de to neste kampene ekstremt mye, både for Lars Lagerbäck og norsk fotball. Med svake prestasjoner og ditto resultater i denne ukens to kamper, blir det en bekmørk november for norsk fotball. Det er opp til Lagerbäck og spillerne hans å sørge for at det ikke skjer.

Romania er rangert 10 plasser bedre enn Norge på FIFA-rankingen (34 mot 44), og de to siste kampene har endt uavgjort (1–1 og 2–2 i 2019).

Det tyder på en jevn kamp på Ullevaal i kveld.

Kampstart 18:00

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 11.10.20 kl. 14:55