SCORINGSMASKINER: Ciro Immobile (t.v.) og Erling Braut Haaland møtes trolig i Champions League-kampen tirsdag kveld. Foto: NTB

Han ble ingen «Haaland» - men i kveld kan det bli revansj

Ciro Immobile (30) vet godt hvordan Erling Braut Haaland (20) har det. Men mens nordmannen har tatt Dortmund med storm, pakket italieneren snippesken etter bare ett år.

Tirsdag kveld møtes de trolig når Lazio tar imot Borussia Dortmund til Champions League-kamp.

Immobile ble hentet til Dortmund fra Torino, der han hadde storspilt, for å erstatte Robert Lewandowski, som samme sommer (2014) hadde forsvunnet til Bayern München.

Det gikk ikke så bra.

Tre mål på 24 bundesligaopptredener.

Til sammenligning har Erling Braut Haaland scoret 17 mål på sine 19 første bundesligakamper for de gulkledde.

– Immobile skulle jo erstatte Lewandowski da han dro til Bayern for seks år siden. Han tok draktnummeret til Lewandowski, hadde en fantastisk Torino-sesong bak seg og hadde nylig fått jevnt med tillit på landslaget. Men det ble starten på de to eneste svake sesongene i hans karriere, med kun ti seriemål på to år. Det var kun i Champions League han leverte for tyskerne, forteller Even Braastad, kommentator i Strive og halvparten av podkasten «Støvelball» om italiensk fotball.

Han snakker om Immobiles to mislykkede klubbopphold - først i Borussia Dortmund, så i Sevilla.

Siden 2016 har Immobile vært fantastisk for Lazio. I 2019/20 fikk han Gullskoen til den mestscorende i europeisk fotball.

– Selv om han har blitt toppscorer i Serie A tre ganger og han kun har Fabio Quagliarella foran seg på lista over aktive spillere med flere mål, er det fortsatt litt delte meninger om Immobile. Mye fordi han ikke har greid å score like mange mål for landslaget som i klubb, sier Even Braastad.

Strive-kommentatoren er klar på at Immobile ønsker å prestere når Borussia Dortmund kommer på besøk:

– Han er ekstremt viktig for Lazio og kommer til å være heltent på en revansje tirsdag kveld. Immobile har ikke spilt Champions League siden han var i Sevilla, og er nok ivrig på å vise at han nå er en av de beste nierne i Europa, selv om det ble ikke ble full klaff som Lewandowski-erstatter i 2014.

Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke er enig med Braastad:

– Vi må passe på Ciro, sier han til Bild.

– Ciro hadde uflaks og kom på feil tidspunkt til feil sted her i Dortmund. Vi befant oss den gang i en sportslig nedadgående kurve. Det var det siste året under Jürgen Klopp, og vi lå etter første halvdel av sesongen på 17. plass. Hvordan skulle en måljeger få selvtillit da? spør Watzke.

Publisert: 20.10.20 kl. 13:39

