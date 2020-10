TØFFE TIDER: Joshua King legger ikke skjul på at de siste to månedene har vært tøffe for ham. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Joshua King om klubbproblemene: − De verste to månedene i livet mitt

Joshua King (28) vet ikke hva hans fremtid på klubblaget bringer – og forteller åpenhjertig om en mentalt svært tøff periode.

– Jeg føler meg litt rusten, som man kan se. Jeg har ikke spilt så mange kamper, og jeg føler meg langt fra i toppform, åpner King overfor TV 2.

Spissen fra Romsås har ønsket en overgang vekk fra Bournemouth denne sommeren, men det han har ikke fått den overgangen han ønsket.

Han legger ikke skjul på at han hadde blitt lovet å kunne forlate Bournemouth, som rykket ned forrige sesong. VG omtalte søndag et West Ham-bud på over 150 millioner kroner for Joshua King. Dette ble avslått av Bournemouth.

– Det har ikke vært de letteste månedene for meg mentalt. Hvis jeg skal være ærlig, har det vært de verste to månedene i livet mitt, sier King etter Norges 1–0-seier over Nord-Irland:

Ifølge VGs opplysninger er de to klubbene fortsatt langt unna hverandre, og det skal skje en stor omveltning i situasjonen dersom nordmannen skal få sin ønskede overgang til Premier League før fredagens frist.

For øyeblikket er London-klubben den eneste som er i nærheten av å innfri Bournemouths høye priskrav.

– Hva er det du har kjent på?

– Det sier seg selv. Mye skriverier, mye ting. Jeg vil ikke kommentere for mye nå, overgangsvinduet er fortsatt åpent. Helt ærlig vet jeg ikke hva som kommer til å skje. Hvis jeg hadde skrevet en bok om hva som har skjedd de siste to månedene, ville det definitivt blitt en bestselger.

Han svarer kryptisk på spørsmål om hva som er i veien, hvilke faktiske problemer som må løses, men lover at «dere skal få vite hva som har skjedd». 28-åringen sier også at det «ikke har vært så mye smilebånd» etter tapet for Serbia forrige torsdag.

– Jeg er min egen største kritiker. Det er mange som dømmer basert på de nitti minuttene på banen, men de vet ikke hva som skjer utenfor. Det har vært tøft, men jeg vil ikke at noen skal synes synd på meg. Jeg skulle ønske at det var ordnet før, sier King – som gjentar at han ønsker en overgang vekk fra «the Cherries».

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener en overgang for King er viktig for landslaget.

– Det merkes jo at han ikke er helt i toppform, synes jeg. Nå gjør han en god jobb, men det er klart det er veldig viktig både for ham og for landslaget, sier Lagerbäck på VGs spørsmål.

Overgangsvinduet stenger klokken 18.00 fredag kveld. King har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser etter kampen.

