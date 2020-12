SJEFENE: Real Madrid-president Florentina Perez (t.v.) kan komme til å sparken Zinedine Zidane (t.h.) om klubben ryker ut allerede i gruppespillet. Foto: Bernat Armangue / TT NYHETSBYRÅN

Zidane blir ikke overrasket om han får sparken

Real Madrid risikerer å følge Manchester United ut av Champions League. Zinedine Zidane (48) er ikke overrasket om det vil koste ham jobben.

Real Madrids franske trener har kniven på strupen foran onsdagens siste gruppespillkamp, som går mot Borussia Mönchengladbach.

Bare seier gir garantert åttendedelsfinale.

Om Real Madrid spiller uavgjort og Sjakhtar Donetsk vinner eller spiller uavgjort mot Inter i den andre kampen i gruppen, vil den spanske giganten være ute.

Real Madrid har aldri blitt utslått i gruppespillet av Champions League.

På sin pressekonferanse tirsdag ble Zinedine Zidane spurt om han ville bli sjokkert om han får sparken - om klubben skulle ryke ut av den gjeve turneringen.

– Nei. Klubben må gjøre det den må gjøre, svarte Zidane ifølge ESPN.

– Men jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på denne kampen. Klubben vil gjøre det den alltid har gjort. Ærlig talt tenker jeg ikke på det.

Han førte Real Madrid til Champions League-pokal i 2016, 2017 og 2018, men det er ingen garanti for fredning. Hans forgjenger, Santiago Solari, fikk sparken etter nederlag mot Ajax i åttendedelsfinalen i 2019. Også sist sesong røk Real Madrid ut i åttendedelsfinalen - denne gang mot Manchester City.

I ligaen har Real Madrid allerede tapt mot Cadiz, Valencia og Alaves denne høsten.

– Hele troppen står 100 prosent bak Zidane. Se hva han har gjort og gjør for klubben, sa Casemiro på pressekonferansen tirsdag.

VG-tips: Real Madrid-Borussia Mönchengladbach

* Champions League, gruppe B. Borussia Mönchengladbach topper med åtte poeng, mens Sjakthar Donetsk og Real Madrid har syv og Inter står med bare fem poeng.

* Formsvake Real Madrid er på tredjeplass før kveldens kamper. Spanjolene har kun vunnet to av seks seneste matcher i alle turneringer, men skaffet seg en liten opptur lørdag med 1-0-borteseieren over Sevilla.

* Det er de to tapene mot Sjakhtar Donetsk som har vært så ødeleggende for Real i denne CL-puljen. Men de er uansett bare nødt til å dure på her - selv om det blir uten Ødegaard (mb), Valverde (mb), Hazard (a) og Jovic (a). Heldigvis for vertene er Ramos (f) og Carvajal (f) friskmeldt.

* Gladbach er på. 7.plass i hjemlig tysk Bundesliga med en 4-4-2-fasit. Må kanskje unnvære stopperne Elvedi og Jantschke her. Bensebaini (f) og Hofmann (mb) er definitivt ute. Det endte 2-2 i det omvendte møtet der en Real-innspurt sikret gjestene 2-2 på overtid.

* Det som står på spill: Real Madrid går videre med seier. De blir gruppevinnere hvis Sjakhtar ikke samtidig slår Inter. Uavgjort vil kun være nok til avansement hvis Inter vinner over Sjakhtar. Her er det også mulig at både Real Madrid og Gladbach nøyer seg med å spille uavgjort hvis de får info om at Inter vinner med klare sifre. Vi tror det ordner seg for Real med en seier til slutt, men et live-oddsspill er kanskje saken i denne kampen.

* Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på Vsport1.

Publisert: 09.12.20 kl. 13:34

