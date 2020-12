BØYD NAKKE Kristoffer Tønnesen under Starts serieavslutning mot Vålerenga på Intility tirsdag kveld. Foto: Terje Pedersen

Start til Obosligaen med dunder og brak: − En klubb i oppløsning

VALLE (VG) (Vålerenga – Start 4–0) Vålerenga sikret sin første seriemedalje på ti år – og sendte samtidig Start ned fra landets øverste divisjon for tiende gang.

Publisert: Nå nettopp

Ett år og 12 dager etter at de feiret et mirakuløst opprykk i kvalifiseringen mot Lillestrøm, ble det også denne gangen med én sesong i Eliteserien for Start etter en fullstendig udramatisk fotballkamp, der Vålerenga cruiset inn til tredjeplass i Dag-Eilev Fagermos debutsesong som trener.

I motsatt ende av tabellen er Start. Som vanlig. Siden 2016 har de kjørt heis mellom liganivå én og to hvert år, men TV 2-ekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen (33) ser ingen ny opptur i 2021 – iallfall slik han leser tilstanden på Sparebanken Sør Arena akkurat nå.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Nedrykk er katastrofalt. Nå er engasjementet rundt og «standingen» til Start på Sørlandet veldig dårlig. Nå er det veldig mange som må byttes ut. Det som har vært fra lederne i klubben er flaut for oss «Start’ere», sier Mathisen til VG.

Akkurat nå går Start-trener Joey Hardarson inn i neste år «på oppsigelse». Islendingen har bare ett år igjen, men om Start skal bryte med Hardarsson – eller forlenge, som et signal på at han skal ta klubben opp igjen, er på langt nær veivalget som haster mest for nedrykksspesialisten i norsk fotball, ifølge Mathisen.

Han mener både selve organisasjonen og økonomien bør ha høyere prioritet.

– Om det er Pep Guardiola, Joey eller Tom Nordlie som trener laget er det minst viktige de neste månedene. Men hvem leder klubben, hvor er daglig leder, hvor er den sterke styrelederen, hvor er «Mr. Start»? Jeg ser ingen. Dette er en klubb i oppløsning, fastslår sønnen til den største Start-legenden av dem alle, Svein Mathisen.

Avdøde «Matta» er klubbens beste spiller gjennom tidene og var sportsdirektør i årene da klubben var nær seriegull for 15 år siden. Men akkurat da som på Intility tirsdag kveld: De tapte for Vålerenga.

I motsetning til thrilleren som utspilte seg i 2005, ble det mer saktegående spillefilm. Årets Vålerenga-attraksjon Osame Sahraoui (19) var raskt i gang med dribleseriene, og før kvarteret var passert, hadde 19-åringen stått bak to Vålerenga-mål.

Vålerenga-medaljene Topplasseringer i øverste divisjon for Vålerenga (siden 1963): Gull: 1965, 1981, 1983, 1984, 2005 Sølv: 2004, 2010 Bronse: 1974, 1985, 2006, 2020 Vis mer

Først driblet han Eirik Wichne to ganger i samme angrep og la inn til Vidar Örn Kjartansson, som satte 1–0. Så vippet Sahraoui ballen innom samme Wichne – spilleren som før denne kampen ble kjent klar for Sarpsborg fra neste sesong – og hans avskjedsforestilling med sørlandsklubben ble ikke av det vakre slaget: Rundlurt på 0–1, sist på ballen på 0–2.

Sahraoui skrudde vakkert selv inn 3–0 etter en halvtime. I 2. omgang kunne Vålerenga spille med marsipan i lommen og gløgg i hånden, men var likevel fortsatt laget som skapte flest sjanser.

Rett før slutt banket innbytter Odin Thiago Holm inn det fjerde. Den kom på en retur fra Jonas Deumeland etter en suser fra Henrik Bjørdal.

PS! Siden 1963 har Start rykket ned ti ganger: 1969, 1987, 1996, 2000, 2002, 2007, 2011, 2016, 2018 og 2020.