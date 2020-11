SMITTET: Mohamed Salah har fått påvist coronasmitte under landslagssamling med Egypt. Her er han i aksjon i Premier League-kampen mot Manchester City 8. november. Foto: Martin Rickett / POOL / PA POOL

Mohamed Salah testet positivt for coronaviruset

Det egyptiske fotballforbundet opplyser at Liverpool-stjernen Mohamed Salah (28) har testet positivt for coronaviruset.

Salah er for øyeblikket på landslagssamling med Egypt.

Egypt skal møte Togo to ganger de neste dagene i kvalifiseringen til Afrikamesterskapet. Kampene spilles lørdag og tirsdag, men det blir uten Liverpool-stjernen, som har avgitt en positiv covid-19-test.

Salah slutter seg til en stadig voksende liste over spillere som har blitt smittet av viruset under landslagssamling. Tidligere fredag ble det kjent at Norges Omar Elabdellaoui testet positivt, og under forrige landslagspause, i oktober, testet Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo positivt for viruset.

Salah skal imidlertid være symptomfri og i god form. For bare tre dager siden var han i bryllupet til son bror Nasr i Cairo, Egypts hovedstad.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 13.11.20 kl. 16:12