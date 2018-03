Kastrati kalt inn på teppet etter Forren-albue: - Det handler om hvordan vi skal være

Publisert: 12.03.18 14:43

Søndag mente Molde-trener Ole Gunnar Solskjær at Flamur Kastrati var heldig som slapp med gult etter å ha sendt Vegard Forren i bakken. Mandag måtte Flamur Kastrati en tur på kontoret.

Det bekrefter Sandefjords daglige leder overfor VG.

– Han var en tur innom kontoret i dag, og vi har snakket med ham om det. Og da er vi ferdig med det, sier Per Ketil Berg til VG.

Han stiller seg bak dommer Ola Hobber Nilsens vurdering av situasjonen .

– Han fikk et gult kort, og sånn sett blir han straffet med det. Vi ønsker ikke å ha gule kort, men sånn er det. Det blir mange sånne situasjoner i løpet av en sesong, der det brukes video igjen for å vurdere om det er rødt eller gult. Jeg registrerer hva dommeren sier og også at han gjentar det etter å ha sett repriser , sier Sandefjord-lederen.

– Ingen ytterligere straff, altså?

– Nei, vi ser ingen grunn til å gjøre det. Men vi tar selvsagt opp ting som dukker opp. Det handler om hvordan vi skal være, svarer Berg.

– Det er Flamur helt inneforstått med. Det er ikke noe problem, og han aksepterer det gule kortet, legger han til.

Det er ikke helt utelukket at hendelsen får ytterligere konsekvenser likevel.

Det er i så fall opp til disiplinærutvalget, som kan straffe spillere i ettertid. Ettersom Kastrati ble straffet for hendelsen i løpet av kampen, skal det imidlertid mer til for at hendelsen følges opp.

– Terskelen for å gripe inn dersom dommeren har fått med seg hendelsen, er høy, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til VG på generelt grunnlag.