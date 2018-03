FERDIG: Zlatan Ibrahimovic er ferdig i Manchester United. Foto: JASON CAIRNDUFF

Manchester United terminerer kontrakten med Zlatan Ibrahimovic

Publisert: 22.03.18 18:35 Oppdatert: 22.03.18 19:13

Manchester United bekrefter torsdag kveld at de har terminert kontrakten med Zlatan Ibrahimovic (36). Nå tyder alt på at han signerer for Los Angeles Galaxy.

Det bekrefter de i en pressemelding på sine nettsider .

Torsdag har flere medier meldt at Zlatan Ibrahimovic har spilt sin siste kamp for de røde djevlene, og det aller meste tyder på at den svenske superspissen er i ferd med å slutte seg til MLS-klubben LA Galaxy .

Nå er han offisielt ferdig i Manchester United . Klubben og spilleren har etter gjensidig enighet bestemt seg for å terminere kontrakten med umiddelbar virkning.

Skandinavisk trio i Los Angeles?

«Alle i klubben vil takke Zlatan for hans bidrag til klubben siden hans ankomst, og vi ønsker ham lykke til i fremtiden», skriver Manchester United i pressemeldingen.

Normalt troverdige kilder i USA melder at svensken allerede har skrevet under på en toårskontrakt med LA Galaxy, noe som vil gjøre ham til lagkamerat med Ola Kamara og Jørgen Skjelvik.

Den California-baserte klubben har foreløpig ikke annonsert noe rundt en eventuell Zlatan-overgang, men det ventes en bekreftelse fredag, skriver Sports Illustrated .

– Kommer ikke for å spille annenfiolin

Fotballekspert Petter Bø Tosterud, som kommenterer MLS for Eurosport, mener dette kan bli den største MLS-overgangen siden David Beckham gikk til LA Galaxy (2007) og Thierry Henry sluttet seg til New York Red Bulls (2010).

– Han bringer jo det meste til MLS. Hvordan beskriver man egentlig Zlatan? Han tar med seg en stjernefaktor og kvaliteter som helt sikkert vil kunne begeistre mange. Så spørs det hvilken Zlatan vi får se. Hvis han er litt sulten og ønsker å vise at han fortsatt kan, kan dette bli en veldig morsom signering, sier han til VG.

Den potensielle avtalen binder Zlatan til LA Galaxy ut 2019-sesongen, og vil gi ham en årslønn på drøye 11.5 millioner norske kroner. Flere melder at han vil være i troppen til tidenes første Los Angeles-derby mellom LA Galaxy og Los Angeles FC – som Bob Bradley er manager for – noe som virker enda mer sannsynlig, nå som Manchester United-kontrakten har blitt terminert.

Den svenske spissen, som har en fortid fra en rekke storklubber, som PSG, Barcelona, AC Milan, Inter, Ajax og Malmö, har scoret 29 mål på 53 kamper for de røde djevlene.

– Vi snakker om en mann som har blitt avskrevet av Manchester United, men han gir vanvittig mye oppmerksomhet. Det er sikkert mange i Norge og i Europa som kommer til å følge litt ekstra med på MLS med Zlatan der, sier Tosterud.

LA Galaxy spiller vanligvis i en 4–2–3–1-formasjon, hvor Ola Kamara har spilt på topp. Hvordan Sigi Schmid kommer til å sette opp laget hvis (eller når) Zlatan-overgangen bekreftes, blir spennende, sier Tosterud.

– Han kommer ikke til USA som turist eller for å spille annenfiolin. Han skal bidra og markere seg. Kamara kom jo inn som klubbens stjernekjøp, som den nye målscoreren, og det blir veldig spennende å se hvordan laget kommer til å se ut, sier han.

VG kommer tilbake med mer.