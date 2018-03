Mener Sørloth ble snytt for scoring mot Chelsea: – Sabla surt

Publisert: 10.03.18 20:21

(Chelsea - Crystal Palace 2–1) Landslagsspiss Alexander Sørloth (22) var svært nær sitt første Premier League-mål mot Chelsea.

Men det endte 2–1 til den regjerende ligamesteren, dermed ligger Crystal Palace ligger fortsatt utsatt til på nedrykksplass i Premier League. Alexander Sørloth har aldri vært nærmere sitt første mål for sin nye klubb. Trønderen traff både stolpen og nettmaskene, bare for å se at dommeren annullerte scoringen.

– Sabla surt. Det er ikke så enkelt å score et mål i Premier League, så det første målet hadde vært deilig å få for Sørloth, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Selvmål

Men Chelsea vant lørdagens London-oppgjør ganske fortjent. Spesielt i første omgang kjørte de over gjestene og burde ledet mye mer enn 2–0.

– Vi burde ha drept kampen. 2-0 er en farlig ledelse. Vi burde ha scoret flere, men vi klarte det ikke, sa Chelseas Willian etter kampslutt, ifølge BBC .

Da hadde Willian sendt av gårde en markkryper fra snaut 20 meter, som snek seg inn helt nede ved stolperoten. Da var det spilt 25 minutter. Ti minutter senere klønet Sørloths lagkamerat, Martin Kelly, ballen i eget mål via keeper.

Sørloth-annullering

Så fikk Sørloth muligheten til å skyte laget sitt rett inn i kampen igjen. Chelsea rotet vekk ballen og nordmannen kom alene med keeper fra litt skrått hold. Avslutningen var smart, men den traff stolpen og nordmannen fortvilte.

Og minutter før slutt satte han ballen i nettet. Et Palace-frispark landet foran nordmannen som dunket ballen i mål. Men dommeren blåste rett før Sørloth løsnet skuddet. TV-reprisene ga ikke noe klart svar på hvorfor dommeren ga Chelsea frispark, sannsynligvis var det en duell i feltet.

– Det var ingen verdens ting, det målet skulle stått. En feilaktig annullering, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– Jeg har ikke sett reprisene, men flere i støtteapparatet mitt sier at vi var uheldige i den situasjonen, sa manager Roy Hodgson til BT Sport.

I det 90. minutt scoret Patrick van Aanholt og skapte spenning på overtid, uten at Palace klarte å produsere flere farligheter. Hadde bare Sørloths mål blitt stående kunne Palace fort ha rappet med seg ett poeng.