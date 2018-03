EKSTREMT MED SNØ: Slik så det ut på Alfheim 17.15 søndag. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Tromsø - Strømsgodset utsatt

Publisert: 18.03.18 17:48 Oppdatert: 18.03.18 18:24

Eliteserie-kampen mellom Tromsø og Strømsgodset er utsatt grunnet voldsomme mengder med snø.

Det melder klubben selv på Twitter 17.45 søndag.

Det har snødd voldsomt mye i Tromsø søndag, og nå er altså oppgjøret utsatt.

Hva som skjer videre er enn så lenge usikkert. Norges Fotballforbund melder på Twitter at kampen vil bli planlagt på nytt så raskt som mulig i samråd med klubbene.

– Hva er årsaken til at kampen er utsatt?

– På grunn av sikkerhetsmessige årsaker bestemte dommerne å utsette kampen, sier baneansvarlig Beate Andresen på Alfheim til VG.

En drøy time før kampen skulle starte hadde TIL måket frem det grønne kunstgresset, men på grunn av kraftig snøvær var det ikke hensiktsmessig å sette igang kampen klokken 18 søndag.

– Nei. Vi kunne klart å rydde banen, men etter cirka 20 minutter så ville det vært så mye snø at vi hadde måttet måke igjen, sier hun.

– Trenere og kapteiner på begge lag var enige om at det ikke var forsvarlig å spille, sier NFFs kampdelegat, Roald Magne Johansen, til Eurosport.

TIL-trener Simo Valakari sier på klubbens Twitter-konto at han gledet seg til årets hjemmedebut på Alfheim, men at rett avgjørelse ble fattet.

– Jeg mener det er en rett avgjørelse. Vi må tenke på sikkerheten til spillerne. Det er for glatt og du kan ikke se stort,

– Noen ganger skjer dette, og det kan vi ikke gjøre noe med.

Mathisen: – En parodi

Steffen Iversen i FotballXtra-studioet til TV 2 uttalte følgende:

– En liten gratulasjon til NFF. En fantastisk start på sesongen.

Dermed fortsetter den tidlige seriestarten å være et problem. Det er totalt fem kamper som nå har blitt utsatt i Eliteserien. Bare denne runden har tre av åtte kamper blitt utsatt grunnet værforhold.

Jesper Mathisen mente det var riktig å utsette kampen når forholdene ble som de ble.

– Det snødde i Tromsø før i dag også, men de håpte vel det skulle gi seg. Dette var akkurat det samme for to år siden. Da spilte Tromsø mot Start. Det var en snøballkrig. De spilte 0-0. Det var null interesse for de som så kampen og de som spilte kampen. Det var kjedelig for alle, sa han i FotballXtra.

– Sånn sett er det fornuftig å utsette kampen, men det er jo bare rør. Det er en parodi, avsluttet han.

