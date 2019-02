KREVER INNSATS: Ole Gunnar Solskjær gestikulerer til spillerne sine under kampen mot Liverpool. Foto: LEE SMITH / Reuters

Dette kan forklare Solskjærs skadekrise: – Den sterkestes rett

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) mener hans egen spillestil kan være grunnen til at laget sliter med så mange muskelskader. Tallene tyder på at han kan ha rett.

Nordmannen må høyst trolig klare seg uten hele ti skadde spillere i bortekampen mot Crystal Palace onsdag kveld. Fem nøkkelspillere har nylig pådratt seg muskelskader: Jesse Lingard, Anthony Martial, Nemanja Matic, Juan Mata og Ander Herrera.

På spørsmål om skadene kan ha en sammenheng med økningen i antall spurter blant spillerne hans, svarer Solskjær:

– Det har trolig en sammenheng, ja.

– Når gjør du en sånn endring? Venter du til sesongoppkjøringen og tror at du klarer å endre resultatene uten å be dem om å løpe? Eller begynner vi allerede nå og viser dem hva som er kravene til intensitet og hvordan vi ønsker å spille? Dere ser selvfølgelig hva jeg har valgt, jeg har valgt at vi må spille som et Manchester United -lag. Og hvis du vil være en del av Manchester United, så er det den sterkestes rett, er det ikke?

Spurter mer

VG har fått tilgang til statistikk fra Opta som viser at United-spillerne spurter mer under Solskjær enn de gjorde under José Mourinho: 98,6 per kamp under portugiseren mot 108,6 per kamp under nordmannen.

Disse spillerne er skadet – har de spurtet mer? Statistikk fra Opta viser hvor mye United-spillerne spurtet under Mourinho og under Solskjær. Er det en sammenheng mellom disse tallene og hvilke spillere som har pådratt seg muskelskader i det siste? Jesse Lingard: Spurter mer under Solskjær (15.6 – 13.4 spurter per kamp) Anthony Martial: Spurter mer under Solskjær (13,5 - 9,9) Nemanja Matic: Spurter mer under Solskjær (7,0 – 6,1) Juan Mata: Spurter mindre under Solskjær (5,4 – 6,9) Ander Herrera: Spurter mindre under Solskjær (7,1 – 7,8). Vis mer vg-expand-down

Fire av Uniteds mest «intense» kamper denne sesongen, altså der laget har gjennomført flest spurter, har kommet under Solskjær: Mot Bournemouth (131), Liverpool (122), Tottenham (122) og Newcastle (121).

– United har fremstått mye mer aggressive og intense under Solskjær enn under Mourinho, belyser Grant Andersen, som er ansvarlig for Opta i Norge.

Den kontroversielle nederlandske treneren Raymond Verheijen har antydet på Twitter at han tror årsaken til Solskjærs skadekrise ligger i økningen i arbeidsmengde under lagets treningsleir i Dubai i januar. Selv mener Solskjær at det handler mer om arbeidsmengden under kampene, ikke på trening.

– Vi har ikke hatt tid til å drive med løpetrening, det handler mer om kampene. Dubai handler mer om taktikk enn om fysikk, sier Solskjær.

SKADET: Jesse Lingard slo opp en muskelskade mot Liverpool. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Spillerne begynner å bli eldre

– Går det an å unngå muskelskadene?

– Spillerne begynner å bli eldre, Juan, Nemanja, Ander … Så det handler om forberedelser, om standardene du må leve opp til på og utenfor banen som Manchester United-spiller, og som profesjonell spiller i Premier League . Det er ikke bare å møte opp på trening og kamp og så dra hjem og gjøre alle disse utenomsportslige aktivitetene som vi ser altfor mange spillere gjøre.

– Sånn sett er jeg fornøyd med hvordan spillerne mine har respondert, at vi ikke har sett så mye av dem utenfor banen. Det var en stor del av min karriere, så lenge du er fotballspiller i Premier League må du gjøre det beste ut av det, for plutselig får du en skade og er ferdig. Det var ikke en god følelse, sier Solskjær.

– Har det vært for intenst for de eldre spillerne?

– Hvis du ser på programmet, så har vi hatt fem eller seks dager mellom de fleste kampene, så det handler ikke om antall kamper eller tett program. Det blir tøffere frem mot landslagspausen. Det er kanskje mentalt, måten vi forbereder oss til treningsøkter.