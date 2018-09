Nguen reddet Strømsgodset på overtid

RANHEIM (VG) (Ranheim-Strømsgodset 1–1) Med ett av de siste sparkene på ballen reddet Tokmac Nguen (24) poeng for Strømsgodset.

16.09.18

Strømsgodset fikk en kanonstart på bortekampen mot Ranheim. Før tre minutter var spilt hadde drammenserne kommet til tre gode avslutningsmuligheter. Nærmest var laget da Ranheim-back Aslak Fonn Witry reddet en avslutning på streken.

Så fikk Ranheim endelig tak i ballen, og endret kampbildet totalt.

I de neste 87 minuttene handlet det meste om Ranheim.

Spissreserven leverte

Sakte, men sikkert tok hjemmeballen kontroll over kampen, og tok seg god tid til å bygge opp angrep på angrep bakfra, slik laget har blitt kjent for – og hyllet for.

Etter flere nesten-angrep som bare så vidt fikk hjemmefansen opp på beina, var spissreserve Andreas Helmersen på riktig sted til riktig tid.

En utoverskrudd Ranheim-corner landet på lengste, der Eirik Valla Dønnem fikk et kne på ballen. Ballen spratt inn mot målet, der Helmersen, som fikk sjansen i Michael Karlsens skadefravær, ventet.

På ett touch banket Helmersen ballen i nettaket.

Revansje-mulighet

Helmersen hadde flere gode muligheter til å bli både to- og tremålsscorer, men enn så lenge stillingen sto seg på 1–0, var det håp om poeng for bortelaget.

Foruten en frisk Tokmac Nguen var det noe dødt og fantasiløst over Strømsgodset. Nguen driblet seg frem til flere gode avslutningsmuligheter, men dribleferdighetene viste seg ofte å være bedre enn avslutningsteknikken.

Når heller ikke dødballekspert Eirik Ulland Andersen fikk stilt inn siktet på dødball, var det ikke mye bortelaget hadde å by på av offensiv slagkraft.

Topp og bunn

Lagene hadde møttes to ganger tidligere i sesongen. Én gang i serien; da vant Strømsgodset. Én gang i cupen, da vant også Strømsgodset. Langt inne i overtiden, så hjemmelaget ut til å få sin revansj ...

Så dukket Tokmac Nguen, bortelagets klart beste spiller, opp. For n-te gang fikk Nguen skyte fra god posisjon, og denne gangen traff han mål.

Dermed ble det poengdeling i fjæra. Dét skal bortelaget være mest fornøyd med.