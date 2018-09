Bratseth om Ronaldos røde kort: - Skal ikke sparke motstanderen

(Valencia-Juventus 0–2) Cristiano Ronaldo (33) måtte bite tennene sammen da han gikk motvillig av banen mot Valencia etter rødt kort i Champions League-debuten for Juventus.

For det røde kortet ble omdiskutert både under og etter kampen. Det var gått 29 minutter av kampen i Spania da situasjonen oppsto som sendte Ronaldo i dusjen i sin første Champions League -kamp for Juventus.

Valencias Jeison Murillo falt inne i feltet etter et spark på leggen fra Ronaldo. Deretter mente helt tydelig Ronaldo det umiddelbart var filming og «rettet litt på sveisen» i bakhodet til Murillo, som illsint farte opp fra sittende posisjon.

Store protester

I det opphetede klimaet i etterkant dro dommeren opp det røde kortet til Ronaldo og lagkameratenes fortvilelse. Og det ble diskutert både under og etter kampen hva som var skyld i det røde kortet, om det var sparket eller hva han gjorde i bakhodet på Murillo.

– Jeg kan bare si at «VAR» ville hjulpet dommeren i denne avgjørelsen. Å stå igjen med ti mann på banen i Champions League på grunn av en hendelse som dette er skuffende. Vi risikerte å tape i kveld på grunn av dette og vi vil savne ham i de neste kampene også, sier Juventus-trener Massimiliano Allegri etter kampen til italiensk TV.

Ronaldos lagkamerat Leonardo Bonucci mente det var en helt normal duell.

– Ronaldo var selvsagt sint. Dommeren så det vi så og det var ikke så tydelig, sier Bonnuci i intervju etter kampen.

Rune Bratseth var i tvil om situasjonen i Viasat-studioet etter første gjennomgang av situasjonen.

– Han sparker jo og vi vet jo hva som skjer i internasjonal fotball om noen får et lite kakk i foten. Da kaster de seg ned for å bruke situasjonen til å få motspilleren ut. Det er synd det er slik. Men man skal ikke sparke motstanderen og det er antagelig det som gjør at han får rødt kort, sier Rune Bratseth i pausen etter dramaet i Valencia.

Ronaldo protesterte med god støtte fra lagkameratene og ekspert på spansk fotball Petter Veland mener det var lett å lese av leppene hva Ronaldo sa til dommeren.

– Han sier «jeg har ikke gjort det, jeg har ikke gjort det» gjentatte ganger, sier Veland under studiosendingen.

Ronaldo gikk motvillig mot spillerutgangen og det så ut som han gråt av fortvilelse på vei ut av banen. På vei over gressmatten viste også bilder av tilskuere at flere valgte å vise fingeren til Ronaldo på vei mot utgangen.

Kan få store følger

Veland mener nå dette kan få følger for flere av de kommende kampene for Juventus-stjernen, fordi dette regnes som det han fra regelboken siterer som en «violent conduct», der dommeren har gjort en skjønnsmessig vurdering. Det betyr at Ronaldo kan få mer enn en kamps utestengelse og gjøre det vanskeligere med en anke. Dersom han får to kampers utestengelse får han i så fall ikke spille på Old Trafford i tredje runde av gruppespillet.

– Det første sparket er helt unødvendig, sier Morten Langli om situasjonen som skapte den store pausediskusjon under fotballsendingen.

Dermed havnet kamputviklingen i bakleksen, der Miralem Pjanic scoret på straffe etter 45 minutters spill rett før dommeren blåste av 1. omgang. Da hadde bortelaget hatt flere store sjanser gjennom førsteomgangen. Deretter scoret Juventus igjen på straffe i starten av 2. omgang, også denne gang ved Pjanic.

Samtidig som Ronaldo ikke har vært den samme målmaskinen for sin nye klubb i Italia denne høsten, som det han var i Real Madrid, har hans rival fra La Liga Lionel Messig startet sesongen på fremragende vis og spesielt i gårsdagens kamp i Champions League.

Sjekk Messis frisparkperle:

