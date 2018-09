EUROPA-SMILET: Fra spillerhotellet i Istanbul kan Sulayman Bojang stå på europeisk jord og se over til Asia på andre siden av stredet. Foto: Christina Paulos Syversen/VG

Sarpsborg-spillerens fotballeventyr: Fra sykkelbud til Europa League

FOTBALL 2018-09-19T17:09:09Z

SARPSBORG/ISTANBUL (VG) For to år siden jobbet Sulayman Bojang (21) som sykkelbud og spilte juniorfotball i Skeid. Nå lever Oslo-gutten drømmen på tur med Sarpsborg 08 i Europa League.

Publisert: 19.09.18 19:09

– Ting har gått veldig fort. Alt dette har jo vært en stor drøm for meg, sier Sulayman Bojang til VG på Sarpsborg 08s spillerhotell i Istanbul.

Fra hotellrommet på Intercontinental Istanbul kan han kikke ned på mektige Vodafone Park hvor østfoldingene skal møte Besiktas i den første gruppespillskampen i Europa League torsdag.

For kort tid siden hadde Bojang aldri tenkt at han skulle være der.

Jobbet deltid: – Trente bein hele dagen

21-åringen fra Sinsen i Oslo var i mange år en del av Skeids ungdomsavdeling. Fra 2015-sesongen spilte han både for osloklubbens G19- og rekruttlag, før han i 2017 fikk debuten for a-laget i 2. divisjon.

Ved siden av fotballkarrieren måtte han også jobbe.

– Den siste tiden før jeg gikk til Sarpsborg jobbet jeg på terminalen til PostNord, men før det jobbet jeg i Foodora. Jeg syklet rundt og leverte mat til folk. Jeg trente jo bein hele dagen på jobb, sier den lynkjappe 21-åringen og ler.

Sulayman Bojangs storerbror, Jibril, har også fart i beina. Det viste han da han senket Stabæk i cupen tidligere i år:

Nå kjenner han at det er godt å være fotballspiller på fulltid. Det har vært en drøm for ham.

Sarpsborg-trener Geir Bakke er positiv til at 21-åringen har vært ute og kjent på det «ordentlige arbeidslivet».

– Det er jo bare sunt at folk jobber litt. Mange av spillerne her i klubben har hatt jobber før. De har ikke bare gått rett inn i livet som profesjonell fotballspiller. De vet hva arbeidslivet går ut på, og det gjør kanskje lysten for å lykkes enda større når man først får denne muligheten, sier Bakke til VG.

– Å spille fotball på heltid er jo det nesten alle små gutter som spiller fotball drømmer om.

Ødela Singhs stekeplate

Da Geir Bakke sparte sine beste spillere før returmøtet med Maccabi Tel Aviv, fikk Bojang sin Eliteserie-debut da han startet i hjemmekampen mot Kristiansund 26.august.

Nå har 21-åringen også flyttet til Østfold og inn i huset til lagkamerat Harmeet Singh.

– Han har kommet veldig fort inn i gruppa og har absolutt kvaliteter som kan tilføre oss mye. Gi ham litt tid, så tror jeg han virkelig er klar for å ta nivået neste sesong, sier Singh om sin nye samboer.

– I tillegg så er det veldig fint å få litt Oslo øst inn i garderoben. Det kan bli litt for tørt og kjedelig med bare «særpinger», sier Furuset-gutten og ler.

– Hvordan er han å ha som leietaker da?

– Han er fin og renslig. Veldig ålreit, men jeg må lære ham å lage stekt ris. Han har ødelagt stekeplaten min! sier Singh og ler enda mer.

– Ja, det stemmer nok det. Nå har jeg kjøpt ny plate til ham, så nå er det ikke noe å klage på, svarer Bojang.