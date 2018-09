Skadet Jarstein til VG: - På lårsjekk i morgen

(Werder Bremen-Hertha Berlin 3–1) Rune Almenning Jarstein (33) kom aldri på banen igjen etter pause i Bremen. Nå må han til legesjekk onsdag. Om 18 dager er det landskamp.

Norges landslagskeeper virker noe bekymret.

– Det var noe med låret, sier Rune Almenning Jarstein til VG.

– Er det alvorlig?

– Jeg vet ikke. Skal sjekke i morgen, svarer Hertha Berlins norske keeper.

Han har vært i svært god form denne høsten, og mot Werder Bremen var det klubbkamerat Fabian Lustenberger som klønet det til for nordmannen. Etter litt frem og tilbake inne i feltet, fikk Almenning Jarstein tak i ballen til slutt - bare for å se at sveitseren Lustenberger sparket ballen ut av hendene hans.

Til slutt endte den i mål, bak den norske landslagskeeperen, og 1–0 til Werder Bremen etter 11 minutter, et Hertha Berlin-lag som var meget svakt i denne kampen.

Seks minutter senere sto det 2–0 til Werder Bremen. Igjen var Almenning Jarstein sjanseløs. Og da spillerne gikk til pause, sto det fortsatt 2–0 til hjemmelaget.

Da 2. omgang startet, var Rune Almenning Jarstein byttet ut med Thomas Kraft, som slapp inn et straffespark etter pause. Det var umulig å se at noe hadde skjedd med nordmannen. Nå forteller han altså at det er «noe med låret».

Det er ikke gode nyheter for Norge og landslagssjef Lars Lagerbäck, som om en uke tar ut troppen til Nations League-kampene mot Slovenia (13. oktober) og Bulgaria (16. oktober), begge på Ullevaal stadion. Almenning Jarstein har vært den klare eneren blant de norske keeperne de to siste årene.