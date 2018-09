FORSVARER: Øyvind Panzer Iversen i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz er spillerens forsvarer. Her avbildet i retten da saken var oppe 14. august. Foto: Ådne Husby Sandnes / VG

Molde-spillers advokat hardt ut mot Josimar-anklager

FOTBALL 2018-09-05T23:01:48Z

Advokaten til den voldtektstiltalte Molde-spilleren avviser anklagene som kommer fram i en ny artikkel i fotballmagasinet Josimar.

Publisert: 06.09.18 01:01

Molde-spilleren ble i slutten av august frikjent for voldtekt i Romsdal tingrett, men saken er anket til lagmannsretten. Spilleren er dømt til å betale kvinnen han var tiltalt for å ha voldtatt 150.000 kroner i oppreisning.

Onsdag publiserte Josimar en artikkel der de skriver at en kvinne i Oslo leverte anmeldelse for voldtekt, vold og trusler mot den samme spilleren 6. juni i år.

I saken, som altså dreier seg om en annen voldtektsanklage enn den han har vært i retten med, hevder kvinnen at hun ble gravid og fødte et barn etter den angivelige voldtekten som skal ha skjedd før spilleren ble ansatt i Molde Fotballklubb. Hun sier også at hun ble utsatt for vold da hun oppsøkte spilleren, og at hun har vært i kontakt med klubben for å få spilleren til å avlegge DNA-prøve.

I en pressemelding, gjengitt av Romsdals Budstikke , går spillerens advokat Øyvind Panzer Iversen hardt ut mot Josimar og påstandene.

Til Rbnett sier advokaten at hans klient er forferdet over at disse påstandene blir presentert uten at han eller advokaten er kontaktet.

– Han synes det er fryktelig ubehagelig og avviser enhver form for antydning om at det har skjedd noe straffbart, verken voldtekt, vold eller trusler.

På spørsmål fra RB om det ikke eksisterer noen anmeldelse, svarer advokaten:

– Jeg er i hvert fall ikke kjent med at det er registrert noen anmeldelse. Vedkommende har gitt et vitneavhør med opplysninger som samsvarer med innholdet i artikkelen til Josimar, men at det skal foreligge en anmeldelse er nytt for meg. Det er i tilfelle merkelig at vi ikke er gjort kjent med dette to måneder etter at kvinnen var i avhør.

Han sier i pressemeldingen at hverken han eller hans klient er kontakten i forbindelse med artikkelen, og at dette strider mot retten til samtidig imøtegåelse i pressens Vær Varsom-plakat.

«Kvinnen omtalt i artikkelen og min klient hadde tidligere et kjæresteforhold. Kvinnen avga vitneforklaring til politiet den 06.06.2018. Vitneforklaringen ble avgitt i fbm at min klient var satt under tiltale ved Romsdal Tingrett. Straffesaken ble behandlet 14. og 15. august 2018 uten at noen av aktørene valgte å innkalle kvinnen som vitne under rettssaken. Som kjent ble min klient frifunnet for straff, et forhold som påtalemyndigheten nå har brakt inn for Frostating lagmannsrett», skriver Panzer Iversen.

Advokaten skriver også at klienten ikke vil motsette seg DNA-testing og at dette er meddelt kvinnen i forbindelse med at hun tok kontakt med Molde fotballklubb.

Panzer Iversen sier hverken han eller klienten er gjort kjent med at vitneavhøret har medført noen form for videre etterforskning, og at klienten ikke ble innkalt til avhør i forbindelse med kvinnens vitneavhør.

«I telefonsamtale mellom kvinnen og min klient 01-01.2018 ga hun uttrykk for at det ikke hadde skjedd noen form for voldtekt. Min klient valgte å gjøre opptak av samtalen, og denne vil bli overlevert politiet dersom det innledes etterforskning i saken», står det i pressemeldingen ifølge Romsdals Budstikke.

Advokaten varsler også en klage på Josimar-saken til PFU.

Rbnett skriver at de forsøkte å få en kommentar fra Josimar onsdag kveld uten å lykkes. Journalisten som har skrevet saken vil ikke uttale seg og henviser til redaktør Håvard Melnæs. Redaktøren har opplyst at han ikke ønsket å svare på spørsmål onsdag kveld, men vil kommentere saken torsdag.

Kvinnens advokat i Oslo, Thomas R. Wyller, har fått flere spørsmål skriftlig fra Romsdals Budstikke onsdag.

«Beklager, men min klient har snakket med Josimar på egen hånd og jeg får ikke tak i henne i forhold til hva jeg kan si» skriver han på tekstmelding til avisen.

Molde Fotballklubb sier til avisen at de ikke er kjent med at det foreligger en anmeldelse.