Fotballegende kaller Balotelli «overvektig» og «ubrukelig»

Mario Balotelli (28) får kritikk fra flere hold etter sin prestasjon i Nations League-åpningen.

Den sagnomsuste Nice-spissen leverte ingen god figur i 1–1-kampen mot Polen og har fått høre det ettertrykkelig i etterkant.

Først langet den italienske trenerlegenden Arrigo Sacchi ut mot spissen.

– Fotball er et lagspill der intelligens teller mer enn føttene dine. Så jeg ville valgt spillere som er intelligente. Du må ha spillere som er sjenerøse, lidenskapelige og profesjonelle. Alle har en bil, men du må ha bensin for å kjøre, og i fotball er bensinen intelligens, lidenskap og profesjonalitet. La oss bare si at lagmoral er en god start hvis man skal være en verdig person. Når Balotelli vandrer rundt for seg selv og ikke engang prøver å holde seg til planen, hva skal man si til ham da?

– Ubrukelig i denne tilstanden

Nå kommer den polske fotballegenden Zbigniew Boniek med en ny dose Balotelli-kritikk. Den tidligere Juventus- og Roma-profilen, som i dag er leder for det polske fotballforbundet, stiller spørsmål ved formen til Balotelli.

– Jeg ville ikke brukt en spiller som er 15 kg overvektig, smeller det fra den polske fotballtoppen etter møtet med Italia.

– Jeg snakket med Sacchi rett etter kampen, og vi la merke til at spilleren ikke var forberedt til kampen. Jeg synes synd på Balotelli, for jeg husker at han var fantastisk i en kamp mellom Juventus og Inter, sier Boniek ifølge Football Italia .

– Jeg så ikke at han var forberedt til å legge ned en innsats. Det er hans feil, for en profesjonell spiller kan ikke vise seg i denne tilstanden. Det vil være ren løgn å si at Balotelli jobbet for laget. For å være en stor spiller, må du alltid være «fit». Balotelli er ubrukelig i denne tilstanden, sier han.

Turbulent sommer

Balotelli har vært i storform for Nice de to siste sesongene, med hele 33 mål i fransk Ligue 1. Men han har ikke lagt fra seg kontroversene; ved fire anledninger har Balotelli blitt utvist i løpet av bare to sesonger i den franske ligaen.

Sommeren hans har vært preget av en lang overgangssaga som til slutt endte med at han ble værende i Nice i stedet for å signere for Marseille. Det førte til at han fikk en kortere sesongoppkjøring enn spillerne, ettersom italieneren først streiket for å gjennomføre overgangen og deretter ble satt til å trene på egenhånd frem til spekulasjonene om en overgang ble lagt døde.

Italia-sjef Roberto Mancini forsvarte Balotelli etter den svake prestasjonen mot Polen.

– Å ha en dårlig dag kan skje alle. Når du spiller bra får du masse skryt, men når du spiller dårlig får du mye kritikk. Det er en del av å være fotballspiller. Jeg er ikke bekymret, sier han ifølge ESPN .

