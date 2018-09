BLIR IKKE GJENSYN: Ada Hegerberg i aksjon for Norge mot Sverige i La Manga i januar 2017. Hun åpner ikke for landslagsspill igjen. Foto: Jostein Magnussen

Ada Hegerberg om landslaget: – Ingenting er forandret

Norge er klare for VM-sluttspill neste år, men Ada Hegerberg (23) står fast på avgjørelsen om at hun ikke vil spille for landslaget.

– Min avgjørelse var ikke basert på om landslaget kom til å vinne kamper eller ikke i fremtiden. Ingenting er forandret på det valget jeg har tatt, sier Lyon-spissen til Aftenposten .

– Jeg vil benytte anledningen til å ønske landslaget lykke til i VM, legger Hegerberg til.

Hun har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Neste sommers VM-sluttspill arrangeres i Frankrike. Tilfeldigvis spilles begge semifinalene, og finalen, i Lyon på hjemmebanen til Hegerberg og til daglig. Men det skal altså ikke påvirke spiss-stjernens valg om å droppe landslaget.

Hun har scoret jevnt og trutt for Lyon, som i mai vant Champions League for tredje år på rad, og den tidligere Kolbotn- og Stabæk-spilleren har totalt 38 mål på sine 66 kamper for Norge.

Hun ble nylig nominert av FIFA til prisen «årets spiller» . I 2016 ble hun kåret til «årets spiller i Europa» sammen med Cristiano Ronaldo .

23-åringen ga seg på landslaget etter EM i fjor. Landslagssjef Martin Sjögren gir uttrykk for at han ikke vil bruke særlig med krefter på å overtale henne til å komme tilbake.

– Ada har vært tydelig på at hun ikke vil spille på landslaget. Det er ingen som skal overtales til å spille for et landslag. Man skal være stolt av å representere et landslag. Signalene har vært ekstremt tydelige fra Ada, sier han til TV 2 .