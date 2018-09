SJAMPIS-TRØBBEL: Maren Mjelde slet lenge med å få sprettet champagnen, men det ble en smak til alle på banketten etter hvert. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Straffemissen har plaget henne i månedsvis – nå kan kaptein Mjelde endelig slappe av

LØRENSKOG (VG) Endelig kunne kaptein Maren Mjelde (28) og landslagskvinnene feire med champagne. Det har man ikke vært vant til de siste årene.

Chelsea-proffen slet voldsomt med å få sprettet de edle dråpene da kvinnelandslaget feiret VM-plassen og seieren i gruppespillet under banketten på Thon Hotel Triaden på Lørenskog mandag kveld.

Og for kokkene på hotellet ble det en særs enkel meny å tilberede. Fotballjentene foretrekker taco og gjør ikke noe unntak selv om de nettopp har kvalifisert seg til Frankrike-VM etter å ha slått den regjerende europamesteren Nederland.

– Det er kanskje en litt rar kombinasjon, men taco er noe vi ønsker etter hver kamp. Champagnen er det mer sjelden vi drikker. Det har ikke vært så mange anledninger de siste årene. Det så du sikkert da jeg skulle åpne flasken, sier kapteinen og ler godt.

De kunne blitt det første norske kvinnelandslaget som ikke kvalifiserte seg til VM siden det startet med sølv tilbake i 1991.

– Vi hadde ikke lyst til å bli historiske, ofte har man lyst til det. Nå kan vi bare legge den vekk.

Etter 2–1-triumfen mot Nederland på Intility Arena noen timer tidligere tok Mjelde til tårene - av flere grunner.

– Det er sjelden jeg griner for det jeg vinner, men i dag kom det noen tårer. Det viser bare hvor mye dette betyr. Det er en klisjé, men man blir litt sterkere i motgang. Dette laget har blitt så mye bedre, og da blir man emosjonell.

Samtidig innrømmer landslagskapteinen at straffemissen i det første oppgjøret mot Nederland (tapte 1–0) i fjor høst har ridd henne som et mareritt.

Lenge fryktet hun at den bommen skulle bli avgjørende for om Norge kom til VM eller ei.

– Tenker det verste

– Det har vært netter der man våkner opp og skal ta den straffen på nytt. Det blir litt sånn fordi man tenker det verste. Men jeg hadde uansett en så god følelse før kampen i dag. Vi har vel aldri hatt mer tro på seier enn det vi hadde i dag, sier Maren Mjelde.

For Norge passet det godt at Mjeldes makker i Chelsea, Maria Thorisdottir, spilte sin beste landskamp noensinne til 9 på VG-børsen. Hun var god å ha da Nederland kjørte over Norge.

– Jeg er i min beste form akkurat nå, og det var godt å få vist det i kampen i dag. Men det viktigste er at laget presterer godt sammen. Det er ingenting som slår det.