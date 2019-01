TOMMEL OPP: Gary Martins tid i Lillestrøm er etter all sannsynlighet over. Kun formaliteter gjenstår før han er klar for en ny klubb, etter det VG kjenner til. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Gary Martin forlater Lillestrøm – signerer for islandsk klubb

Etter det VG erfarer er Lillestrøm i dialog med Gary Martin (28) om en overgang vekk fra klubben. Neste stoppested er trolig Island.

To år før kontrakten til Gary Martin utløper 1. januar 2021, er det kun formaliteter som gjenstår før engelskmannen er ferdig i Norge.

Martin bidro sterkt til at Lillestrøm beholdt plassen i Eliteserien i 2016, men har slitt med å lykkes etter at han returnerte før foregående sesong.

Nå har Martin trolig spilt sin siste kamp for Lillestrøm. VG har grunn til å tro at Gary Martin fortsetter karrieren i islandske Valur.

– Det er ikke noe jeg kan kommentere, sier sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin til VG.

Engelskmannen spilte for KR og Vikingur før han hadde sitt første opphold i Lillestrøm.

Til tross for at 28-åringen skal ha vært en av de best betalte spillerne i klubben, fikk Martin aldri sjansen fra start i Eliteserien under Jørgen Lennartsson.

Gjennom VG-serien «På Innsiden» kom det frem ved flere anledninger at Gary Martin var skuffet over manglende tillit også under Arne Erlandsen.

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra Gary Martin.