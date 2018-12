GAMMEL HELT: Ole Gunnar Solskjær sammen med Alex Ferguson på en pressekonferanse i Manchester i 2006. Foto: Terje Visnes

Solskjær topper oddslisten etter Mourinho-exit

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (45) kobles til den ledige managerjobben i Manchester United, og har for øyeblikket lavest odds av blant aktuelle kandidater som Zinédine Zidane (46) og Mauricio Pochettino (46).

Britiske medier har kastet seg over ryktene om at nordmannen er en het kandidat til managerjobben etter at Jose Mourniho forsvant ut dørene på Old Trafford i dag . Engelsk presse melder at en ny manager for resten av sesongen vil være klar innen 24 til 48 timer.

Solskjær sikret som kjent Manchester United Champions League-seieren mot Bayern München i 1999, og vil for alltid stå med gullskrift i klubbens historie .

«Hei. Om det gjelder spekulasjonene rundt Ole G og Man U så har jeg ikke til hensikt å kommentere det :-)» skriver Molde-direktør Øystein Neerland i en SMS til VG på forespørsel om han har tid til et intervju.

På Oddschecker ligger Solskjær på førsteplass på listen over kandidater. Laurent Blanc lå lenge over over ham på listen, som baserer seg på gjennomsnittet av oddsen de forskjellige tippeselskapene gir. Men på ettermiddagen var nordmannen på topp. Solskjærs odds har falt jevnt siden nyheten om Mourinhos exit kom tirsdag formiddag.

Telegraph og Sky Sports melder begge at Ole Gunar Solskjær er en aktuell kandidat til å ta over laget på midlertidig basis. ESPN-journalist Mark Ogden var tidlig ute i dag med spekulasjonene rundt at Solskjær skal være aktuell:

VG-journalist Knut Espen Svegaarden vil bli meget overrasket dersom Solskjær får jobben på midlertidig eller permanent basis:

– Solskjær-ryktene måtte komme, siden mannen utvilsomt har en stor stjerne internt i klubben, etter 15 år som spiller og trener i Manchester United. Spørsmålet er likevel om trener-CV-en hans er god nok for en klubb som satser på – igjen – å bli best i verden. Spørsmålet blir om kjennskap til klubb og kultur, trumfer den manglende erfaringen med en storklubb, som Solskjær ikke har, sier Svegaarden.

Solskjær spilte i Manchester United fra 1996 til 2007, og scoret 91 ligamål på 235 kamper. Han hadde treneransvaret for reservelaget i Manchester United i perioden 2008 til 2011 før han tok over Molde. I 2014 hadde Solskjær et svært mislykket manageropphold i Cardiff. Han var tilbake i Molde i 2015, og skrev ny treårskontrakt med Molde i starten av desember.

I sin første trenerkontrakt med Molde hadde Solskjær en klausul dersom det skulle dukke opp tilbud fra Manchester United, men da han kom tilbake til klubben i 2015 var det ifølge Solskjær ingen klausuler .

– Du hadde en Manchester United-klausul sist. Har du noen klausuler nå?

– Jeg tror det er ganske bestemt hvem som kommer til å trene Manchester United, sa Solskjær til VG den gangen.

Det er ikke kjent om han har noen klausuler i den nylig signerte avtalen.