Dramatisk Kane-scoring holder Tottenhams Champions League-drøm i live

(Inter – Barcelona 1–1, Tottenham – PSV 2–1) Uavgjort i gruppens toppkamp mellom Inter og Barcelona, kombinert med Tottenham-seier, betyr at Tottenhams drøm om å avansere i Champions League lever videre. Takket være Harry Kane (25).

Tottenham stanget, skjøt, bommet og rev seg i håret over forspilte muligheter i 76 minutter. Så våknet Harry Kane.

Han satte inn 1–1 med en velplassert avslutning 13 minutter før full tid, og på overtid var han på plass igjen med en ikke spesielt god heading, som fant veien forbi Jeroen Zoet, som tidligere hadde vært i det umulige hjørnet.

Det var han som sørget for mesteparten av Tottenham-frustrasjonen etter at Luuk De Jong ga PSV ledelsen etter to minutter.

Sjansebonanza

Etter PSVs sjokkåpning handlet det imidlertid bare om Spurs. Kane, Dele Alli, Christian Eriksen og Lucas Moura hadde alle sine muligheter, men enten reddet Jeroen Zoet, eller så gikk forsøkene over eller utenfor.

Cornerstatistikken lød på 16–6, Tottenham hadde nesten 70 % av ballbesittelsen, men hadde store problemer med å bryte ned den nederlandske muren Mark van Bommel hadde satt opp.

Men Kane sto frem da Spurs trengte det som mest, og med to scoringer på tampen, sørget han for at Tottenham fortsatt har muligheten til å gå videre fra gruppe B, selv om de har to svært vanskelige kamper igjen:

De skal møte gruppetoer Inter hjemme på Wembley, og deretter spille borte mot Barcelona. Katalanerne troner øverst i gruppen med ti av tolv mulige poeng, mens Inter står med syv poeng, etter at kampen mellom de to denne tirsdagskvelden endte 1–1.

Tottenham følger på 3. plass med fire poeng, mens PSV er sist med fattige ett poeng.

Det er fortsatt en enorm oppgave som står foran Mauricio Pochettino & co., men det er i hvert fall fortsatt mulig. Takket være Harry Kane.

Inter-scoring til besvær

På Giuseppe Meazza endte det 1–1 mellom gruppe Bs to topplag. Malcom sendte Barcelona i føringen med sitt første Barcelona-mål da kampuret viste 82 minutter, før Mauro Icardi utlignet tre minutter før full tid.

Dermed er det fortsatt åpent i gruppe B, men Tottenham er avhengig av å gjøre det bra mot topplagene i de to gjenstående kampene.

Inter-utligningen smakte nok ikke godt for Tottenham. Dersom Barcelona hadde vunnet ville det bare vært to poeng mellom Inter og Tottenham, men nå er det altså tre poeng som skiller de, mens Inter har overtaket på innbyrdes oppgjør, i tillegg til bedre målforskjell.

Europa League?

Dette er de resterende kampene i gruppe B:

Kampdag 5:

Tottenham – Inter

PSV – Barcelona

Kampdag 6:

Barcelona – Tottenham

Inter – PSV

Barcelona har allerede sikret avansementet, og har bare gruppeseieren igjen å spille for. PSV har en teoretisk mulighet til å ta seg videre fra gruppen, men realistisk sett har de bare Europa League-spill å kjempe om.

Det som virkelig blir spennende i gruppe B, er hvem som slår følge med Barcelona ut av gruppen, og hvem som må ta til takke med Europa League.

Det står – mest sannsynlig – mellom Inter og Tottenham.

Øvrige Champions League-resultat tirsdag:

Røde Stjerne – Liverpool 2–0, AS Monaco – Club Brugge 0–4, Napoli – PSG 1–1, Atletico Madrid – Borussia Dortmund 2–0, Schalke 04 – Galatasaray 2–0, Porto – Lokomotiv Moskva 4–1.