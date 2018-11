LANDSLAGSTRENER: Lars Lagerbäck. Foto: Hansen, Frode

Lagerbäck vraker Sørloth - kaller inn Kamara til skjebnekampene

ULLEVAAL STADION (VG) Her er Lars Lagerbäcks utvalgte til skjebnekampene mot Slovenia og Kypros. Med seier der kan gruppeseieren i Nations League sikres.

Tidenes første Nations League-sesong går mot en slutt, og det kan ende med norsk suksess.

Lars Lagerbäck og hans mannskap står med ni poeng etter fire kamper, à poeng med Bulgaria, men foran bulgarerne på målforskjell.

– Spillerne har gjort det fantastisk bra så langt, og blir det to seirer til, så er det bare å bukke og takke. Det er ikke bare at vi har fått resultater, men vi har styrt kamper, sier Lars Lagerbäck.

For både Norge og Bulgaria gjenstår to kamper, én mot Slovenia og én mot Kypros, og det laget som kommer best ut av de oppgjørene, vinner gruppen.

– Det er veldig viktig i et landslag at man har en kontinuitet. Man kan si at vi snart er en stamme på 20-25 spillere. Men det føles positivt som trener å ha så mange bra spillere i alle posisjoner, sier landslagssjefen til VG.

– Hvor vanskelig blir det da å ta ut en startellever?

– Det er ikke så mye vanskeligere, bortsett fra at man bruker litt lenger tid på å bestemme seg helt. Treningene har alltid en viss betydning, men det blir kanskje litt ekstra nøye nå på å se hvordan spillerne er fysisk og mentalt.

Enn så lenge er det altså fordel Norge, noe som kan sikre det norske herrelandslaget en ekstra mulighet til å nå EM. Hvordan da? Sjekk ut grafikken under:

Tirsdag ble Lars Lagerbäcks tropp til de to skjebnekampene, begge for øvrig på fremmed gress, offentliggjort. Møtene finner sted den 16. november (Slovenia) og den 19. november (mot Kypros), og troppen inneholder Martin Ødegaard, som vartet opp med denne fulltrefferen i helgen:

Resten av troppen er som følger:

Keeper: Rune Jarstein, Sten Grytebust og Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Vassbakk Ajer, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Sigurd Rosted og Jonas Svensson.

Midtbane: Sander Berge, Stefan Johansen, Ole Selnæs, Martin Linnes, Mohamed Elyounouissi, Iver Fossum, Martin Ødegaard og Markus Henriksen.

Angrep: Joshua King, Bjørn Maars Johnsen, Tarik Elyounoussi og Ola Kamara.

På topp har landslagssjefen byttet Crystal Palace-proff Alexander Sørloth ut med MLS-Ola Kamara, som ikke nådde sluttspillet med sitt LA Galaxy. I tillegg er Birger Meling og Kristoffer Ajer tilbake i troppen, på bekostning Even Hovland og Fredrik Midtsjø.

– Spilletid er en faktor, men det vi først og fremst titter på, er hvordan de har gjort det på landslaget, deretter på klubblaget og så på spilletid. Det har ikke gått så bra for Alexander i høst, og Ola har spilt bra, sier Lagerbäck.

Forrige gang Kamara tok på seg landslagsdrakten, endte det med hat trick . Da sa han dette, men ble likevel vraket til Lagerbäcks neste tropp.

Landslagssjefen kaller for øvrig Joshua King for et «lite spørsmålstegn», det med tanke på skadesituasjonen til spissen.

– Han trodde og håpte sist jeg pratet med ham. Det medisinske apparatet sier at han er et lite spørsmålstegn, og det kommer an på hvordan rehabiliteringen går denne uken, sier Lagerbäck.

King sliter med en ankel og spilte ikke for Bournemouth i helgen. Overfor TV2 sier King at det er 50–50 om han rekker kampene.

Kypros og Slovenia står med henholdsvis fire og ett poeng. Begge ble beseiret av Norge i det første oppgjøret. Kypros ble slått 2-0 på Ullevaal stadion, mens Slovenia slapp unna med 1-0 i sekken.

PS: Stjernekeeper Jan Oblak nekter fortsatt å spille for landslaget til Slovenia.