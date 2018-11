FRANKRIKE-PROFF: Andrine Hegerberg (t.h.) har spilt alle Champions League-kampene til Paris Saint Germain. Her er hun i duell med Linköpings Kosovare Asllani. Foto: STEFAN JERREVANG/AFP

Andrine Hegerberg vil unngå «familiegjenforening» i Champions League

Det blir mye norsk i kvartfinalene i kvinnenes Champions League. Andrine Hegerberg (25) har ikke noe behov for å møte lillesøster Ada (23) og Lyon allerede da.

– Hadde det vært opp til meg så hadde jeg spart «familiegjenforeningen» helt til sist, sier Andrine Hegerberg og ler, vel vitende om at Lyon er motstanderen alle lag vil unngå i en kvartfinale og eventuell semifinale.

Andrine Hegerberg spilte samtlige 90 minutter onsdag da Paris Saint-Germain spilte seg til kvartfinalen etter 3–2-seieren over svenske Linköping (5–2 sammenlagt).

– Det var egentlig grei «skuring». Vi hadde god kontroll på svenskene, men slapp inn to mål på dødball. Det får vi luke bort før kvartfinalene, sier 25-åringen.

Hun kan nok forberede seg på «norsk» motstand når kvartfinaler og semifinaler i kvinnenes Champions League trekkes neste fredag.

Lyon med Ada Hegerberg er videre, Wolfsburg med Kristine Minde og Caroline Graham Hansen er klar, mens Chelsea, hvor Maren Mjelde og Maria Thorisdottir spiller, slo Fiorentina 7–0 sammenlagt.

Så klarte LSK Kvinner brasene med triumfen over Brøndby .

– Det ligger an til at det blir noen «norske» oppgjør, og det er jo veldig kjekt at det er så mange norske spillere med nå som det spisser seg til i turneringen. Men det er en tøff vei til finalen uansett hvilket lag man møter, fastslår Andrine Hegerberg.

25-åringen har spilt samtlige av PSGs kamper i turneringen. I hjemlig serie har det ikke blitt like mye spilletid.

– Det rulleres mye på laget. Sånn blir det når det er så tøff konkurranse i troppen med to landslagsspillere på hver posisjon. Du merker det når det er landslagssamlinger, da er vi bare to-tre spillere igjen. Men det gjør godt å få spille viktige kamper som i går.

Ikke hørt fra landslagssjefen

– Har du funnet deg bedre til rette etter overgangen fra Birmingham?

- Ja, det går fint og jeg trives godt. Nå handler det bare om å prestere på trening og i kamp, benytte sjansen når man får den og holde fokus på utviklingsmål. Treningshverdagen er god for å si det mildt.

Andrine Hegerberg spilte sin 25. og foreløpig siste landskamp for Norge under EM i Nederland i fjor. Hun har ikke hørt noe mer fra landslagssjef Martin Sjögren.

– Det er ikke noe jeg kan påvirke. Jeg får holde fokus på det som kan gjøre meg til en bedre spiller, sier PSG-proffen om den saken.

