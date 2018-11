Molde-midtbanen herjet i målfest på Alfheim

FOTBALL 2018-11-04T18:52:40Z

(Tromsø - Molde 2–4) Moldes sentrale midtbanetrio gjorde akkurat som de ville mot «Gutan», men sterkest av dem alle, var Magnus Wolff Eikrem.

Publisert: 04.11.18 19:52 Oppdatert: 04.11.18 21:34

– Klart det er viktig at midtbanen bidrar med mål. Etzaz, Fredrik og Eirik har scoret en del denne sesongen, og nå har jeg kommet inn og scoret noen, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport etter kampen.

Den hjemvendte 28-åringen har vært en av Eliteseriens aller beste spillere etter returen fra Seattle Sounders i sommer, og i regnværet på Alfheim befestet han den posisjonen ytterligere et par hakk.

Først spilte han opp midtbanekollega Fredrik Aurnes med en nydelig yttersidepasning i første omgang, før han selv etter hvilen hamret inn nok et mål bak en hjelpeløs Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret. Han hadde en finger med i alt Molde fikk til, men var ikke alene om å skinne på Moldes midtbane.

– Magnus blir bare bedre og bedre, og Etzaz og Fredrik har vært «outstanding» i hele år, sier Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

Målshowet startet midtveis i den første omgangen, da Kristoffer Haugen slo et perfekt innlegg langs bakken til Etzaz Hussain, som hadde lurt seg inn i feltet fra sin dype midtbaneposisjon. Han la ballen til rette og dunket ballen i nett-taket over Gudmund Kongshavn.

Målshow

Men Molde var ikke lenge på sølvplass. To ganger mislyktes de med å klarere Robert Taylors innlegg, og trenersønnen Onni Valakari fikk fritt leide til å bredside ballen i mål.

Likevel var det Molde som ville mest. En aldeles glitrende Magnus Wolff Eikrem veggspilte med Leke James, før han med utsiden av foten pirket ballen gjennom til en fremadstormende Fredrik Aursnes. Han ville være like elegant, og chippet ballen over en utrusende Gudmund Kongshavn.

Over i andre omgang ble ikke underholdningsverdien noe dårligere. Først scoret Eikrem sitt mål, før Robert Taylor svarte for Tromsø og sørget for spenning helt inn til mål. Gjermund Åsen var arkitekten bak de to Tromsø-scoringene og var tydelig spillesugen etter et par kamper ute av spill.

Cibicki punkterte

Men ett minutt på overtid, ble all tvil feid til side. Innbytter Pawel Cibicki ble spilt alene gjennom med Kongshavn og hamret inn kampens sjette mål, Moldes fjerde, den berømmelige spikeren i kista.

– Vi taper kampen i begge boksene i dag, og det har vært litt typisk hele høsten, egentlig. Det er for dårlig, rett og slett, sier en skuffet Gjermund Åsen til Eurosport.

Kampen gjenspeilet dermed de siste ukers prestasjoner. Molde står nå med åtte kamper uten tap, mens Tromsø nå har tapt fem av sine siste seks kamper i Eliteserien.

Dermed fikk Molde også låne sølvplassen noen få minutter, før Brann slo tilbake mot Strømsgodset i rundens hovedkamp. Solskjærs menn er to poeng bak, med to kamper igjen av sesongen.