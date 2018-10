Erik Solér ny sportssjef i Norsk Toppfotball

ULLEVAAL (VG) Fotball- og businessmann Erik Solér (58) er ansatt som ny sportssjef i Norsk Toppfotball.

Publisert: 24.10.18 12:00

– Jeg har en veldig god følelse. Fotball har vært en stor del av livet mitt veldig lenge. Da denne muligheten bød seg, tenkte jeg umiddelbart at dette var noe jeg måtte prøve å få til, sier Solér til VG.

Norsk Toppfotball (NTF) er interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og 1. divisjon, og Solér blir en del av sportsavdelingen fra 1. november.

– Hva går denne jobben ut på?

– Norsk fotball er helt avhengig av å konkurrere internasjonalt på så høyt nivå som mulig. Min jobb blir, sammen med klubbene og det sterke faglige nivået i NTF, å bistå til at man kan klare å konkurrere internasjonalt. Vi skal løfte nivået både på 1. divisjon og Eliteserien slik at vi sikrer oss en plass ute i Europa, sier han.

Solér forteller at han skal være en del ute i klubbene, og at han ser for seg å jobbe med utvikling av både trenere og sportssjefer.

- Hvis du skal utvikle mennesker, inkludert trenere, må du tilby noe som gjør at de har troen på at det gir nytte. Mye av jobben går ut på å finne hva den enkelte trenger, hvor kan vi finne kompetansen som kan være nyttig, og så koble det sammen. Jeg har ikke svar på alle disse tingene, for jeg er ingen supermann, men jeg er nok en brukbar samtalepartner.

Solér er tidligere landslagsspiller, agent, Start-eier, ekspertkommentator og sports- og klubbdirektør i MLS-klubben New York Red Bulls. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, har bygget opp flere selskaper og har jobbet med headhunting, forsikring og finans.

Hylles av sjefen

58-åringen, som startet fotballkarrieren i Lillestrøm, fikk 39 landskamper i perioden 1982 til 1988. Han spilte også for Eik-Tønsberg og Brann i Norge, mens han hadde utenlandsopphold i Hamburg og AGF Aarhus.

– Jeg har sjelden møtt noen som er så målrettet og hardtarbeidende som Erik Solér. Vi har samtidig fått en kaptein på skuta som vil sette spiller- og trenerutviklingen i alle våre toppklubber opp mot en internasjonal standard, noe vi gleder oss til å se resultatet av, sier administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland.