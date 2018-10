FÅR HJELP: Martin Ødegaard får behandling av onkelen Thomas Ødegaard, som er landslagets fysioterapeut, på mandagens trening. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brudd-trøbbel for Ødegaard - men håper på nytt magisk Bulgaria-øyeblikk

FOTBALL 2018-10-15T13:11:04Z

STORO (VG) Det er fire år siden Martin Ødegaard (19) ble historisk som tidenes yngste spiller i en EM-kvalifisering – mot tirsdagens motstander Bulgaria.

Publisert: 15.10.18 15:11

Nå håper han på tillit fra landslagssjef Lars Lagerbäck, som ikke ville bruke Ødegaard da Norge jaget utligning mot Bulgaria i Sofia 9. september.

– Det er gode minner. Det var den første offisielle kampen min, det var EM-kvalik og vi vant (2-1). En fin opplevelse, og jeg fikk en bra mottagelse på Ullevaal. Og så var det jo en del folk her og, så det var veldig morsomt, sier Martin Ødegaard til VG om Bulgaria-kampen i 2014.

18.990 tilskuere fikk oppleve at Ødegaard, bare 15 år og 300 dager gammel, ble byttet inn for Mats Møller Dæhli . Da var det gåsehud-stemning på Ullevaal.

- Jeg ble litt rørt. Det var utrolig med den hyllesten der, sa Ødegaard.

Her kan du gjenoppleve øyeblikket:

Har blitt operert

Nå er han klar for en ny Bulgaria-oppgave. 19-åringen kom inn i troppen da Sander Berge måtte melde pass på grunn av muskulaturproblemer.

Her blir Lagerbäck avslørt - kan ikke reglene:

– Det viser at de ønsker å ha meg med og har bruk for meg. Det er et positivt signal. Så får vi se i morgen om det blir noe spilletid. Jeg er i hvert fall veldig klar for å bidra, sier Vitesse-spilleren, som møtte på mandagens trening med en skinne på sin høyre hånd.

Ødegaard pådro seg et brudd i hånden i cupoppgjøret mot Volendam 26. september, men skaden går fint å spille med, ifølge 19-åringen.

– Det er snakk om et ben som går ut til ringfingeren. Jeg er operert og lappet sammen, og det gikk raskt og fint. Litt uvant er det, men det er ikke noe som hindrer meg, sier han.

På sitt forrige landslagsoppdrag ble han sittende på benken i 90 minutter både mot Bulgaria og Kypros. Landslagssjef Lars Lagerbäck hadde ikke bruk for Ødegaard da Norge jaktet utligning i Sofia.

– Håper du at han ser annerledes på det nå?

– Ja, selvfølgelig. Jeg vil alltid spille når jeg er med, men som jeg sa forrige gang, så har de i min posisjon gjort det veldig bra. Stefan (Johansen) scoret to mål mot Kypros, og Moi har vært god over lang tid.

– Hva passer deg best som innbytter, at Norge skal forsvare en ledelse eller at Norge jager scoring?

– Jeg føler at jeg kan spille i ulike kampbilder, både når vi leder og når vi jager mål. Hvis vi jager mål mot Bulgaria, så skal jeg komme inn for å bidra alt jeg kan for at vi skal score, sier han.