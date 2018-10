Van Dijk, Wijnaldum og Depay senket Tyskland

Liverpools stopper og midtbanegeneral sørget sammen med Manchester United-floppen for Tysklands tredje strake kamp uten seier.

Publisert: 13.10.18 22:36 Oppdatert: 13.10.18 22:47

På slaget halvtimen spilt kom det første støtet: Et hjørnespark fant tidligere Liverpool-spiller Ryan Babel, som nikket knallhardt mot mål. Hans avslutning ble stoppet av tverrliggeren, men mens tyskerne kavet og leitet etter ballen, stupte Van Dijk fram og stenget ballen i mål.

Og selv om Tyskland kom til flere gode sjanser, blant andre ved Leroy Sané, klarte aldri Joachim Löws menn å forhindre deres tredje strake tellende kamp uten seier.

For da tyskerne jaget utligning, fikk Memphis Depay og Quincy Promes en glitrende mulighet på en kontring. Den tidligere United-spilleren kunne til slutt spasere inn 2–0, etter at førstnevnte fosset gjennom hele tyskernes territorium.

Og i det siste tilleggsminuttet, kom Nederlands tredje scoring: Georginio Wijnaldum plukket opp ballen tjue meter fra mål, fintet Jerome Boateng på rumpa og dunket ballen inn bak en hjelpeløs Manuel Neuer.

Ydmykelsen var komplett.

Nederland-sjef Ronald Koeman har på sin side fått en god start på Nations League, etter at de forrige landslagspause klarte uavgjort mot verdensmesterne fra Frankrike. Den tidligere Everton-sjefen tok over for Dick Advocaat i februar.

Åge Hareide

I Irland skulle Danmark forsøke å følge opp 2–0-seieren over Wales i Nations League-debuten for en måned siden, men «drengene» hadde det som var av marginer mot seg.

For uten Christian Eriksen, manglet de det siste lille for å låse opp Martin O’Neills disiplinerte forsvar. Pione Sisto smalt ballen i stolpen like før pause, Simon Kjærs praktfulle hodestøt ble reddet på streken - og nærmere kom ikke Åge Hareides menn.

Poenget betyr uansett at de har et godt utgangspunkt før de to siste kampene av Nations League.

Den siste kampen som startet klokken 20.45, endte med en 4–1-seier til Makedonia over Lichtenstein.

Slik gikk de andre 18-kampene

I Armenia var det lille Gibraltar som stakk av med en oppsiktsvekkende 1–0-seier, deres første seier i en tellende kamp noen sinne.

Det var nok et solid plaster på såret etter at armenerne spilte Lichtensteins nasjonalsang i stedet for Gibraltars første kamp.

Ellers tok Georgia en oppskriftsmessig 3–0-seier over Andorra, mens Latvia og Kasakhstan delte poengene med 1–1.

PS ! Kypros så ut til å gi Norge en real gavepakke mot Bulgaria, men hjemmelaget snudd kampen i løpet av ti minutter i andre omgang .