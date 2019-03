EFFEKTIV: Med to mål sikret Joshua King seier for Bournemouth hjemme mot Newcastle. Foto: DYLAN MARTINEZ /Reuters

King-dobbel for Bournemouth

(Bournemouth - Newcastle 2–2) Joshua King (27) passerte Steffen Iversen på norsk toppscorertabell i England, og viser målform foran Norges viktige EM-kvalifiseringskamper.

Publisert: 16.03.19 17:55







Norge møter Spania (neste lørdag) og Sverige (26. mars) i EM-kvalifisering. Lørdag viste Joshua King hvorfor han blir helt avgjørende for Norge i de kampene.

Norsk toppscorerliste i den øverste divisjonen i England 1. Ole Gunnar Solskjær (91) 2. Joshua King (41) 3. Steffen Iversen (40) 4. John Carew/Tore André Flo (begge 38) 6. Morten Gamst Pederse (34) Øyvind Leonhardsen (30) Vis mer vg-expand-down

Etter at Salomon Rondon hadde sendt Newcastle i ledelsen med et vakkert frispark i 1. omgang, tegnet King seg på scoringslisten umiddelbart etter hvilen.

Nathan Aké ble holdt i feltet, dommeren pekte på straffemerket, og King kunne sette inn sitt 10. Premier League -mål for sesongen.

Med 10 minutter igjen plasserte han ballen i hjørnet fra 16–17 meter, og trodde samtidig at han hadde sikret laget sitt seieren, men det hadde han ikke. Tre minutter på overtid ordnet Matt Ritchie uavgjort med drømmetreff på volley mot sin tidligere klubb.

Kings andre scoring var mål nummer 41 i Premier League for 27-åringen. King har nå kun Ole Gunnar Solskjær foran seg på den norske toppscorertabellen i Premier League. Med sine to mål lørdag passerte han Steffen Iversen som står på 40. Opp til Solskjær er det fortsatt 50 scoringer, Manchester United-manageren scoret nemlig 91 mål for de røde djevelene i ligaen.

Selv om King er venn med nettmaskene betyr det ikke at han går like godt overens med norske journalister:

