Solskjær og United videre i Champions League etter historisk snuoperasjon mot PSG

PARIS (VG) (PSG – Manchester United 1–3, 3–3 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær (46) og hans Manchester United er videre i Champions League mot alle odds. Aldri før har et lag klart en tilsvarende snuoperasjon.

Et omdiskutert straffespark av Marcus Rashford – gitt etter VAR-vurdering på overtid – avgjorde Champions League -dramaet på Parc des Princes. Romelu Lukaku scoret de to første United-målene.

Det avgjørende målet førte til spinnville scener på United-benken, men Ole Gunnar Solskjær beordret sine menn til å beholde roen til dommeren hadde blåst – før han selv slapp jubelen løs.

Etter kampslutt sang den tilreisende United-fansen Solskjær-sangen og feiret med spillerne, mens PSG-stjernene gråt i fortvilelse.

Manchester United er det første laget i Champions League-historien som går videre fra en utslagsrunde etter å ha tapt 2–0 på hjemmebane i den første kampen.

Enorme PSG-tabber

– Vi må score det første målet, understreket Solskjær gjentatte ganger i oppbygningen til kampen, fordi det ville kunne få pariserne til å tvile på seg selv – og kanskje vekke vonde minner fra den ydmykende fadesen mot Barcelona for to år siden.

I den første kampen skapte United knapt en målsjanse. Men i Paris, uten fem av de elleve som startet i 2–0-tapet på Old Trafford, brukte ikke Solskjærs menn mer enn to minutter på å ryste PSG.

Et forferdelig tilbakespill fra Thilo Kehrer ble snappet opp av en våken Romelu Lukaku, som rundet Gianluigi Buffon og skled ballen i mål fra skrått hold. Den tidligere scoringen sendte sjokkbølger ut over publikum på Parc des Princes, som gikk fra å lage et lurveleven til nærmest å stilne totalt.

Bare ti minutter etter åpningsmålet fikk hjemmefansen slippe jubelen løs igjen: Kylian Mbappé, 20-åringen som har dominert franske avisforsider i dagene før kampstart, kom seg løs på høyrekanten og slo et perfekt innlegg til Juan Bernat, som bredsidet inn utligningen.

Den vanligvis lite målfarlige venstrebacken har denne sesongen fått for vane å score mot storlagene: Hans tre eneste mål for PSG har kommet i Champions League mot Napoli, Liverpool og PSG.

Utover i første omgang virket den tidlige United-ledelsen svært misvisende for styrkeforholdet mellom lagene: Solskjærs nyskapende høyreside, med Éric Bailly i en uvant backposisjon og Ashley Young som kant, fikk til tider kjørt seg mot Ángel Di María og de andre temposterke PSG-angriperne.

Ballbesittelsen på 86 prosent de første 25 minuttene fortalte det meste om PSGs dominans.

Men det var kvelden for de store tabbene for PSG: Den vanligvis så trygge og rutinerte Gianluigi Buffon ga en svært klønete retur på et langskudd fra Marcus Rashford, og Lukaku – han igjen – utnyttet blunderen.

Den tidligere utskjelte belgieren har dermed scoret to mål i tre strake kamper for Manchester United – det hele på bare åtte dager.

Uttrykket «imot spillets gang» brukes ofte i fotball, men her var det på sin plass: I løpet av den første halvtimen slo PSG 306 pasninger mot Uniteds 48, og hadde syv skudd mot gjestenes to. Likevel var det Ole Gunnar Solskjærs menn som ledet. Og det holdt seg til pause.

TABBE: Gianluigi Buffon gir en klønete retur etter et Marcus Rashford-skudd. Romelu Lukaku utnyttet det og scoret 2–1-målet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Debut

Den andre omgangen ble mindre hendelsesrik enn den første. PSG trodde de hadde skaffet seg et pusterom da Di María chippet ballen i mål etter en flott Mbappé-flikk, men etter noen sekunder vinket linjedommeren for offside – en avgjørelse som deretter ble bekreftet av VAR.

I frykt for å gi bort for store kontringsrom valgte PSG å holde på ballen uten å ta de helt store sjansene i angrepsspillet sitt. Det førte til færre sjanser og mindre underholdning enn i den heseblesende førsteomgangen.

I et siste forsøk på å fullbyrde opphentingen kastet Solskjær innpå den 19 år gamle vingen Tahith Chong, som dermed fikk debuten i Champions League etter bare 29 minutters erfaring for United i ligaen og FA-cupen.

Fire minutter før slutt gjorde han et ultraoffensivt bytte da han tok ut Ashley Young og satte inn den 17 år gamle spissen Mason Greenwood, som fikk sin offisielle debut for klubben.

På overtid kom belønningen for Solskjærs offensive bytter: Diogo Dalot skjøt i armen på Presnel Kimpembe, dommeren gikk til TV-skjermen for å vurdere bildene, og pekte til slutt på straffemerket – til enorme protester fra rasende PSG-spillere.

Til tross for forsøk på utpsyking fra PSG-spillerne holdt Rashford hodet kaldt og sendte Manchester United til himmels.