Haugesund har aldri vært bedre: – Det er en spennende tid

Publisert: 13.08.18 14:56 Oppdatert: 13.08.18 15:32

FOTBALL 2018-08-13T12:56:54Z

Haugesund har aldri stått med så mange poeng etter 17 serierunder som de har i år. Med femteplass og 31 poeng har rogalendingene syv poeng mer enn de hadde i 2013 da de tok sin beste plassering noensinne.

Siden opprykket før 2010-sesongen har Haugesund vært et av de mest stabile lagene i norsk fotballs øverste divisjon, med tredjeplassen i 2013 som det foreløpige høydepunktet. Jostein Grindhaug har vært med på hele reisen som både trener, og nå som sportssjef.

– For resten av sesongen har vi heng på de fire-fem-seks øverste plassene, og er med i cupen. Det er en spennende tid for oss, sier Grindhaug til VG.

Haugesund er ett av kun syv lag (Rosenborg, Molde, Strømsgodset, Odd, Lillestrøm, Vålerenga) som ikke har rykket ned fra den øverste divisjonen siden 2010. For et lag som ble stiftet så sent som i 1993 er Grindhaug stolt over hva de har fått til.

– Spesielt de siste ti-tolv årene har vi stabilisert oss. En ting er resultat, men det jeg er mest stolt over er at vi har fått bedre fasiliteter, et bra stadion, og at vi har jobbet opp en god kultur i klubben, sier sportssjefen.

Slik ser tabellen ut sammenlagt fra 2010–2017 Rosenborg: 493 poeng Molde: 426 poeng Strømsgodset: 410 poeng Odd: 379 poeng Vålerenga: 362 poeng Haugesund: 337 poeng Aalesund: 330 poeng Viking: 329 poeng Lillestrøm: 310 poeng Brann: 293 poeng (En sesong uten poeng)

– Handler som fulle sjøfolk

Eurosports fotballekspert, Bengt Eriksen, er klar på at kontinuitet er en av de viktigste faktorene til at Haugesund har stabilisert seg i Eliteserien.

– Grindhaug har vært trener der, og er nå sportssjef, og Horneland har vært i klubben lenge. De samme menneskene har fått jobbe med klubben over lengre tid. De hentet Christian Grindheim med en tydelig plan, og den har fungert, sier Eriksen.

– I disse tider med overgangsmarked og «deadline day» handler klubber som fulle sjøfolk som ramler ned i byen og kjøper det dyreste før det stenger. Sånn er det ikke i Haugesund. De bruker god tid på å planlegge spillere de vil ha inn, og de har en god plan på det, fortsetter fotballeksperten.

Haugesunds trener Eirik Horneland er enig med Eriksen om at kontinuitet er en viktig faktor for klubben.

– Vi tror veldig på kontinuitet. Vi har det på styre- og eierside, i administrasjonen og på det sportslige. Det er en helt avgjørende faktor for å være med å konkurrere, sier Horneland.

– Søker stabilitet

Det er kun fem klubber som har tatt mer poeng i Eliteserien enn Haugesund siden 2010. Men allikevel varierer det litt i prestasjonene.

– Vi har våre oppturer og nedturer. Vi har plukket med oss en bronse, men vi har også plasseringer nede på 11. og 12. plass. Vi søker stabilitet i Eliteserien, og vil bli et lag man kan regne med på øverste halvdel av tabellen, sier Horneland.

På mandag står Vålerenga på motsatt banehalvdel, og den kampen er helt åpen ifølge Haugesund-treneren.

– Det blir en beintøff kamp. Vålerenga har hatt litt motgang de siste rundene, og er helt sikkert klar for en god prestasjon.

