PÅ LAG: Isabell Herlovsen (t.v.) og Sherida Spitse på vei ut på Intility Arena - hjemmebanen til Vålerenga hvor Norge møter Nederland i den avgjørende VM-kvaliken tirsdag. Foto: Jostein Magnussen

Herlovsen advarer mot lagkamerat i gruppefinalen

FOTBALL 2018-09-02T11:09:31Z

VALLE (VG) De var lagkamerater i LSK i tre sesonger og spiller nå sammen i Vålerenga. Tirsdag står de på hver sin banehalvdel når Norge og Nederland kjemper om en VM-plass.

Publisert: 02.09.18 13:09 Oppdatert: 02.09.18 13:37

Mens Nederland ble reddet av et overtidsmål hjemme mot Slovakia, lekte Norge seg til 4–0-seier mot slovakene borte . Dermed blir det en ren gruppefinale mot Nederland på Infility Arena tirsdag.

Etter seieren mot Slovakia må Norge likevel vinne mot Nederland for å gå direkte til neste års VM i Frankrike. Uavgjort betyr play off mot de beste gruppetoerne.

Isabell Herlovsen (30) er klar på at Sherida Spitse (28) må «knebles» i gruppefinalen på hjemmebanen til de to Vålerenga-spillerne.

– Vi vet jo om kvalitetene til Sherida. Hun har en sinnssyk pasningsfot og er den som fordeler ballene. Det blir viktig å få stoppet henne, sier «Isa».

Sett denne? Mammalykke for Herlovsen: - Kan ikke beskrives

Hun vet hva hun snakker om. De to spilte tre sesonger sammen i Lillestrøm og vant både cup og serie i 2014, 2015 og 2016. Nå er de to på lag i Vålerenga.

Spitse har scoret fem mål for Nederland i kvalifiseringen. Det er fire flere enn Herlovsen. Mot Slovakia på fredag hadde «Isa» flere muligheter til å pynte på en statistikk i VM-kvaliken som en spiss ikke er så stolt av, men hun fikk ikke ballen i mål.

Mange straffemål

– Jeg får score fire mot Nederland, så er vi like langt, fleiper Herlovsen og titter på Spitse.

– De fleste målene dine er vel på straffe, ler «Isa» uten å få svar.

Men vi har tatt den sjekken. Tre av Spitses fem mål i VM-kvalifiseringen er på straffespark, to ganger mot Nord-Irland og én gang mot Irland.

Norge skal også være forsiktig med å lage frispark rett utenfor 16-meteren. Sherida Spitse har også vist at hun kan mer enn å strø om seg med presise pasninger i denne kvaliken.

Mens Herlovsen advarer mot Spitse, vil nederlenderen be forsvaret om å ha et ekstra øye på «Isa» - selv om kruttet ikke var tørt mot Slovakia.

Lover hjelp

- I cupkampen mot Lillestrøm (tapte 4–1) så vi den «Isa» som jeg kjenner fra tiden i LSK: sterk med ballen, hardtarbeidene, og så scorer hun et fint mål. Jeg har sagt til henne at hun ikke skal bli frustrert over ting hun ikke kan gjøre noe med. Jeg vil hjelpe henne, sier Sherida Spitse.

Den hjelpen gjelder ikke i internasjonale turneringer. Bare i Toppserien.

Isabell Herlovsen gleder seg til tirsdagens «finale».

– Jeg synes det er gøy å spille mot egne lagkamerater selv om det er mye som står på spill. Sherida er en kul jente, så jeg gleder meg. Det blir spennende å se hvem som kommer seg til VM. Vårt mål er selvsagt å vinne også den siste kampen vår, sier Herlovsen.