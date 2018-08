Ronaldos agent: – Skandale at Modric fikk prisen

GOD BUTIKK: Fotballagent Jorge Mendes (t.v.) var ikke fornøyd etter at landsmannen og gullkalven hans Cristiano Ronaldo ikke stakk av med hovedprisen på UEFA-gallaen i Monaco. Her fra 2013 under et arrangement på Santiago Bernabeu-stadion i Madrid, det som inntil forrige sesong var Ronaldos hjemmebane.

Foto: Reuters