TIL USA? Lionel Messi (foran) og Sergio Ramos er begge nevnt som debutanter i La Ligas ferske USA-satsing. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Refser fersk La Liga-avtale: – Spillerne er ikke en valuta

FOTBALL 2018-08-17T20:42:54Z

La Liga skal spille seriekamper i USA og den spanske spilleforeningen går langt i sin kritikk. Men eksperten Petter Veland tror avtalen vil bli husket som den første av mange.

– Fotballspillere er ikke en valuta som kan brukes bare til glede for tredjeparter i næringslivet, skriver den spanske spillerorganisasjonen (AFE) i en uttalelse .

Den kommer i kjølvannet av at La Liga har inngått en 15 år lang avtale med Relevent Sports, som vil føre en seriekamp i året «over dammen», til glede for nye markedsgrupper. Spillerorganisasjonen er mildt sagt misfornøyd.

– Som vanlig har La Liga ignorert innspillene til spillerne og tatt en avgjørelse som bare tjener dem, uten å ta hensyn til spillernes helse, og enda mindre hensyn til alle de rundt klubben som blir tvunget til å delta i Nord-Amerika en gang i sesongen, skriver de i uttalelsen.

AFE er «monumental uenige» i uttalelsen og varsler at de skal komme men en offentlig protest.

Kryptisk om debutantene

– De store amerikanske ligaene spiller kamper over hele verden, så hvorfor skal ikke La Liga spiller en kamp i USA?

Det spør Javier Tebas, president i La Liga, retorisk i et intervju gjengitt av New York Times . Han viser at amerikanske idretter har spilt vanlige seriekamper utenlands for å øke deres internasjonale fanbase og mener det er riktig at La Liga blir den første europeiske ligaen til å følge i deres fotspor.

La Liga har signert en 15 år lang avtale med det amerikanske selvskapet Relevent Sports, som også står bak treningsturneringen International Champions Cup. Denne turneringen har samlet noen av klodens største klubber til oppvisningskamper verden over de siste sesongene.

Hverken La Liga eller Relevent ønsker å gå ut med hvilke lag som skal spille den første kampen over dammen eller når den skal spilles, men vedgår at det må være noen av de mest populære klubbene om prosjektet skal bli en suksess.

– Jeg tror dere har hørt veldig mye om et av lagene, sier Stephen Ross, eieren av Relevent, kryptisk om debutkampen.

Spansk media spekulerer i at det betyr at én av Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid må ta turen til Nord-Amerika i løpet av den kommende sesongen. To av disse møttes i den europeiske supercupfinalen på onsdag:

Avdramatiserer avtalen

La Liga-ekspert Petter Veland ønsker ikke å dramatisere avtalen.

– Jeg er ikke overrasket over denne avtalen. De har vært helt åpne om at grunnen til dette, er det økonomiske fortrinnet til Premier League. Hvis det blir større, frykter serieorganisasjonen La Liga at de ikke lenger vil være konkurransedyktige, forklarer Viasat-profilen Petter Veland.

Han mener det er lite kjent om den ferske avtalen, og at det foreløpig ikke er grunn til å ta på vei. Hvis én seriekamp i året skal bli spilt i USA, er de én av 380 kamper, påpeker han.

– Men jeg ser skepsisen om man tror dette blir en snøball som begynner å rulle. For at dette skal bli husket som en god avtale, er de avhengige av at de begrenser antall kamper som blir spilt utenfor Spania.

Mangelen på konkret kunnskap til tross: Veland tror denne avtalen vil bli husket som den første av mange i sitt slag, og at det var La Liga som gikk i bresjen. Spillerne selv har i stor grad vært tause, men Levante-profil José Morales tvitret ironisk «betyr dette at vi får New York City – LA Galaxy på Ciutat (stadion til Levante)?»: