MÅLSCORER: Erik Botheim satte ett av målene da Norge slo England i playoffen. Her er han under en eliteseriekamp tidligere i sommer, da han satte 2–0-målet for Rosenborg mot Tromsø. Foto: Wold, Ole Martin, NTB scanpix

G19-landslaget sikret VM-billett etter knusende playoff-seier

Publisert: 26.07.18 13:54 Oppdatert: 26.07.18 14:06

(Norge - England 3–0) Norges G19-landslag stanget lenge for å få scoring i playoff-kampen mot England - men i kampens siste kvarter løsnet det endelig, og Norge er klare for U20-VM for første gang på 26 år.

G19-landslaget hadde ambisjoner om å nå sluttspillet under EM-turneringen i Sveits, men ble kun nummer tre i gruppen. Dermed rykket billetten til U20-VM 2019 et hakk lenger unna.

Det er nemlig seks europeiske lag som skal med i neste års VM. Polen er vertsland og dermed automatisk kvalifisert - i tillegg er alle de fire lagene som nådde semifinalen i G19-EM klare. Der skulle Norge gjerne ha vært - men som treer i gruppen måtte de ut i playoff.

Mot England, som ble nummer tre i sin EM-gruppe. Norge måtte for øvrig klare seg uten stjerneskuddet Erling Braut Håland, som var blitt kalt hjem igjen til Molde.

De første 20 minuttene av kampen ble en aldri så liten stillingskrig, men etterhvert tok Norge over føringen. Simen Nordli herjet med det engelske forsvaret, og kom til flere gode sjanser - han sto også for første omgangs aller største mulighet, da han banket et frispark i tverrliggeren.

Endelig løsnet det

Norge fikk ikke uttelling før pause, men åpnet andre omgang med en stor sjanse ved Rosenborg-spiller Erik Botheim. Deretter var det Ola Brynhildsen sin tur til å fyre av, og kun en meget god engelsk keeper hindret norsk ledelse.

Da det gjensto et kvarter av kampen fikk Norge frispark. Ballen gikk i treverket for andre gang i kampen - men Botheim var først på returen. Han nølte ikke, og hamret inn 1–0-scoringen for Norge.

Dermed var G19-gutta plutselig bare et kvarter unna en VM-billett. Og ti minutter senere sørget Eman Markovic for å sette spikeren i kista da han gjorde alt på egen hånd: Tok med seg ballen fra midten, fosset oppover banen og smalt ballen i mål til 2–0-ledelse.

Super-innbytter

Like før 2–0-scoringen ble Jens Petter Hauge byttet inn for Ola Brynhildsen. Det betalte seg - mens engelskmennene kjørte opp mannskap for å jakte scoring, åpnet det seg enorme rom bakover. I det 89. minutt fikk en annen innbytter, Christian Dahle Borchgrevink ballen og tok den med seg oppover.

Inne i feltet ventet Hauge, som fikk æren av å fastsette sluttresultatet. Norge er dermed klare for U20-VM i 2019, for første gang siden 1993.