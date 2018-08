I MOTGANG: Ronny Deila og Vålerenga sliter for tiden med å plukke poeng, men VIF-treneren var fornøyd med prestasjonen mot FKH. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

VIF-Deila etter nytt tap: – Det er klart at det sitter litt i hodene

Publisert: 14.08.18 10:11

FOTBALL 2018-08-14T08:11:36Z

HAUGESUND (VG) Mens Haugesund spilte seg inn i gullkampen med en ny trepoenger, har ikke Vålerenga plukket en trepoenger siden 26. mai da de slo Lillestrøm 1–0.

– Når vi har litt motgang, så er det vanskelig å vippe marginene vår vei, sier Ronny Deila til VG rett etter å ha tapt 0–1 mot FK Haugesund på Haugesund stadion.

Etter å ha spilt en god første omgang og skapt et par store sjanser, var det FKH og Alexander Stølås som først kunne juble for scoring etter 55 minutter. De blåkledde fra hovedstaden presset så på for en scoring, men da dommer Kai Erik Steen blåste av kampen viste resultattavlen 1–0 til FKH. Deila var likevel fornøyd med prestasjonen til sine menn.

– Jeg er stolt over guttene for måten de fullfører kampen på i dag. I dag spilte vi organisert og hadde flere sjanser enn Haugesund, men var ikke effektive nok, sier han.

– Hva er det som gjør at effektiviteten ikke er der?

– Det er et godt spørsmål. Det viktigste er å skape målsjanser, og gjør vi det så kommer målene. Vi skapte syv målsjanser mot Sandefjord sist, så det er bare tilfeldigheter at vi ikke sitter igjen med flere poeng enn vi gjør nå, sier Deila.

– Det er vanskelig å vinne kamper uten å score mål

Tabellen viser etter tapet mot FK Haugesund et Vålerenga-lag på 9. plass. Det med 24 poeng på 18 kamper der seks av kampene har endt med seier, seks som uavgjort og seks som tap. Deila legger ikke skjul på at Vålerenga er inne i en dårlig periode for øyeblikket.

– Det er klart det sitter litt i hodene. Men man får selvtillit av å skape ting offensivt og produsere målsjanser. Det var verre mot Molde forrige bortekamp der vi ikke hang med hverken defensivt eller offensivt. Slik mister vi selvtillit av, fastslår han.

Vålerenga-kaptein Daniel Fredheim Holm mener den manglende poengfangsten skyldes en miks av tilfeldigheter og kvalitet foran motstanderen sitt mål.

– Jeg synes det er for enkelt å si at det sitter i hodene våre. Da hadde prestasjonen vår vært dårligere enn den var i dag. Laget vi møter i dag er et bra lag, og i dag er vi minst like gode som dem. Vi må bare klare å knekke den koden foran mål. Det er vanskelig å vinne kamper uten å score selv, sier en skuffet Fredheim Holm etter kampen.

Målsetting om topp seks

Både Deila og Fredheim Holm er klare på at det må legges ned en innsats for å forbedre situasjonen Vålerenga nå befinner seg i.

– Vi må jobbe steinhardt for å komme oss ut av denne tøffe perioden vi er inne i nå, sier Deila bestemt.

– Vi har en målsetting om å ende høyere enn dette så klart, men det er mange kamper igjen å gjøre det på. Vi har all mulighet å klare å klatre høyere opp på tabellen, og med den innstillingen vi hadde i dag, så tror jeg vi kan få en fin høst, sier Fredheim Holm.

– Hvordan vil en fin høst se ut for Vålerenga?

– Det får vi se når vi er ferdige. Vi har hatt både gode og dårlige kamper i år. Vi tok mye poeng på høsten i fjor, så om vi gjenskaper det så kommer vi en del høyere på tabellen, sier 33-åringen

Skadet i uoffisiell landskamp

En av grunnene til at Vålerenga ikke klarer å få ballen i mål, kan være savnet av deres toppscorer Sam Johnson. Han har ikke vært på banen i de to siste kampene på grunn av skade. Deila forteller at han er usikker på når han får se toppscoreren sin tilbake på banen.

– Han har fått en brist i leggbeinet sitt, så han er ute en liten stund til. Men det går bedre med han, så får vi se om vi snakker en uke eller to uker eller tre uker før han er tilbake, sier Deila som forteller at skaden ikke skjedde på treningsfeltet eller i kamp for Vålerenga.

– Det var en uoffisiell landskamp i Afrika som vi visste han skulle spille. Det er slik som skjer i fotballen, og det er synd, sier Deila.

Med Johnson ute er det 20 år gamle Peter Godly Michael som har fått sjansen på topp. Mot Sandefjord takket han for tilliten med en viktig scoring, men måtte gå målløs av banen mandag kveld mot FKH. Deila er sikker på at Godly Michael blir en viktig spiller for Vålerenga fremover.

– Vi har en god spiss i Peter Michael som har prestert godt nå. Han er en kraftig spiller som trenger erfaring, men jeg har klokkertro på at han blir en viktig spiller for oss, avslutter Vålerenga-treneren.