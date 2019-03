FORTVILER: Bjørn Maars Johnsen er bekymret for mangelen på spilletid for AZ Alkmaar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Maars Johnsens fremtid i det blå: – Jeg er trist og frustrert

OLIVA (VG) Bjørn Maars Johnsen (27) har bare vært i AZ Alkmaar i snart en sesong, men landslagsspissen vurderer allerede å flytte på seg igjen.

Når VG møter ham på onsdagens pressetreff i Spania, er det tydelig at noe ikke stemmer. Allerede på spørsmålet «går det bra?» gir den ærlige norsk-amerikaneren uttrykk for misnøye:

– Nja, det går selvfølgelig bra når man blir tatt ut på landslaget, men jeg spiller ikke så mye på laget mitt …

Siden begynnelsen av november, altså på nesten fem måneder, har Maars Johnsen kun startet én kamp for AZ Alkmaar . I løpet av kalenderårets første knappe tre måneder har han bare fått 167 minutter med spilletid fordel på både ligaen og cupen.

Det er langt mindre enn han forventet da han ble hentet fra ADO Den Haag for mellom 22 og 25 millioner kroner etter å ha scoret 19 seriemål forrige sesong – nest flest i nederlandsk Eredivisie.

– Jeg er ikke bare trist. Jeg er trist og frustrert. Jeg kom til et nytt lag, det skulle være veldig stort og bedre for karrieren min. Jeg har så gode statistikker, 25 mål på 57 kamper, det er ikke så dårlig. Men selvtilliten min blir dårligere fordi jeg ikke spiller, sier Maars Johnsen til VG.

Selvtilliten ble ikke bedre av at han bommet på et straffespark som førte til at AZ Alkmaar gikk glipp av nederlandsk cupfinale:

Så langt i karrieren har Maars Johnsen vært en fotballnomade som har byttet klubb bokstavelig talt hvert år: Han var i Vålerenga i 2010, dro til FK Tønsberg i 2011, videre til spanske Antequera i 2012, til Atlético Baleares i samme land bare et halvt år senere, til portugisiske Louletano i 2013, Atlético CP året etter, bulgarske Litex Lovech i 2015, skotske Heart of Midlothian i 2016, nederlandske ADO Den Haag i 2017 og til slutt AZ Alkmaar i fjor sommer.

– Tenker du at du kanskje må bytte klubb også til sommeren?

– Jaaa, jeg vet ikke. Jeg må snakke med trenerne, hva de synes om meg, og om jeg i det hele tatt er en spillertype de vil ha. Jeg vet ikke om de liker meg eller ikke. Det må jeg finne ut av. Hvis jeg gjør alt jeg kan, men likevel ikke kommer inn på laget, så må jeg tenke på karrieren min og fremtiden, sier 27-åringen.

Han sier at landslaget er det aller viktigste for ham, og at han frykter at mangelen på spilletid i lengden kan koste ham en plass i Lars Lagerbäcks tropp.

– Så hvis jeg ikke får spille på klubblaget, så må jeg bytte lag, fastslår Bjørn Maars Johnsen , som ikke helt forstår hvorfor han ikke får mer tillit:

– De hentet meg for å ha en spiss som scorer mye og kommer til mange målsjanser. Jeg gjør det hver gang jeg kommer inn. Jeg har syv kamper fra start og seks mål. Jeg er ikke så jævlig dårlig. Jeg vil ha en tilbakemelding. Jeg er litt trist, for jeg dro til dette laget for å spille.

– Gjør det deg forbannet?

– Ja. Men jeg vet ikke. Sånn er livet. Jeg må bare fortsette. Hvis jeg får sjansen på landslaget og er god nok til å spille mot Spania, så burde jeg vel også få spille på klubblaget.

