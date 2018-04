DØD: Bjørn Hansen, en legende i Rosenborg, er død. Foto: Fredrik Solstad

Den perfekte assistenten

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 25.04.18 19:09

FOTBALL 2018-04-25T17:09:43Z

Nils Arne Eggen og Egil Olsen er norsk fotballs to største trenerlegender. Begge hadde valgt Bjørn Hansen som sin assistent – hvis de måtte velge bare en gjennom karrieren.

Nå er «Norges beste assistent» død, etter lang tids sykdom.

Bjørn Hansen satt ved Drillos side da det norske A-landslaget var på sitt aller beste på siste halvdel av 1990-tallet. Han satt ved Nils Arne Eggens side da denne skapte «nye RBK» på slutten av 1980-tallet.

Begge hadde maks nytte av den kunnskapsrike Hansen, som supplerte Eggen og Drillo der de hadde sine svakheter – det kunne være i både det defensive (Eggen) og det offensive (Drillo) spillet. For Bjørn Hansen kunne litt av alt, om det meste da det gjaldt fotball. Han mislikte bare oppmerksomheten, trivdes best som nummer to, der han ikke måtte fronte det som skjedde – utad.

På Scandic hotell i Trondheim lå ofte herrene Eggen og Hansen, i hver sin sofa, og la planer da Rosenborg var i ferd med å feste grepet på norsk fotball fra 1988. For da Eggen skulle gjenreise Rosenborg, og få maksimalt ut av sin nye viten etter suksessen i Moss, hentet han Bjørn Hansen.

Samtalene dem imellom i sofakroken på hotell Scandic før hjemmekampene ble legendariske. Og Nils Arne Eggen har alltid snakket om Bjørn Hansen som den ideelle samtalepartneren.

Bjørn Hansen hadde trent Rosenborg tidligere også, som ansvarlig for A-laget i 1984 og fram til august 1985. Da kjempet RBK med Lillestrøm og Tom Lund om seriegullet, men Hansen gikk av. Han mente han ikke fikk nok ut av laget og valgte å trekke seg. RBK ble mestre, med Arne Dokken som trener. Men Nils Arne Eggen glemte ikke den jobben Hansen hadde gjort, og tilbake på Lerkendal i 1988, var det ikke tvil om hvem Eggen ville ha med seg: Bjørn Hansen.

Det samme tenkte Drillo da Arne Larsen Økland sa takk for seg som Norges nummer to etter VM 1994. Bjørn Hansen var mannen Drillo ønsket seg, og i en kort periode var Hansen assistenten til både Drillo og Eggen. Med Hansen som assistent var Norge som aller beste, i perioden 1995–98. Drillo og Hansen gikk godt overens, og respekten dem imellom var svært stor.

«Sykdom» ble dessverre et ofte brukt ord for Bjørn Hansen de siste 20 årene av livet hans. Hjerteinfarkt og kreft – Bjørn Hansen kjempet seg gjennom det meste, hadde flere roller i Rosenborg, og også i NFF, etter 1998. Men etter hvert ble han tappet for krefter. Etter 2005 bestemte Hansen seg for at nok fikk være nok. Han nøyde seg med å være tilskuer, men ga også råd til de som ønsket i lytte til erfaringen hans.

Jeg møtte Bjørn Hansen mange ganger de siste 30 årene. Det var alltid interessante samtaler, han var en det var lett å like, lett å lære noe av, selv om Hansen ofte var beskjeden i samtaler med journalister. Han var generelt skeptisk, og ofte var opplevelsen at han hadde mye han ønsket å si, men at han ofte lot være: Han orket ikke oppmerksomheten. Jeg følte likevel alltid at vi hadde et gjensidig, respektfullt forhold.

Bjørn Hansen var en liten, men stor fotballmann. Han hadde kunnskap som få andre i norsk fotball de siste 30 årene.

Lerkendal og Rosenborg har mistet noe av inventaret med Bjørn Hansens bortgang.

Jeg vil savne Bjørn Hansen.

