Slik gikk Salah fra Chelsea-vrakgods til Premier Leagues beste

Publisert: 24.04.18 06:29

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-24T04:29:18Z

For to år siden ble han kastet ut av Chelsea. Søndag ble Mohamed Salah (25) stemt frem som «Sesongens spiller» i Premier League av spillerne selv.

• Her er tirsdagens oddstips

– Helt siden dag én etter at jeg forlot Premier League, var jeg innstilt på at jeg skulle ha suksess her. Jeg fikk ikke sjansen i Chelsea, men jeg har alltid vært klar på at jeg skulle returnere til Premier League og vise alle hvilken fotball jeg spiller.

Det sa Liverpools Mohamed Salah søndag, ifølge Metro , det etter å ha blitt kåret til «Sesongens spiller» av spillerne selv. Den 25 år gamle egypteren har hatt en kanonsesong med Liverpool, og stakk av med den gjeve prisen foran nesen på ligamester Kevin De Bruyne.

I sin debutsesong med rødtrøyene fra Merseyside har den fotrappe kantspilleren scoret smått vanvittige 41 mål på 46 kamper. 31 av dem har kommet i ligaen, men for to år siden var det ikke alle som så for seg akkurat det.

Da sa det foreløpig stopp i Premier League etter 2,5 år som Chelsea-spiller, der de to siste sesongene ble tilbrakt på utlån i Serie A. Han fikk bare med seg 13 ligakamper under José Mourinho før overgangen til Roma ble gjort permanent.

– Han forbedret seg i Italia, ble mer moden og sterkere fysisk, uttalte Mourinho tidligere i sesongen, og var «ikke overrasket» over suksessen til egypteren.

For i den italienske hovedstaden blomstret Salah for alvor. I sin første sesong ble han lagets mestscorende (14 ligamål) og totalt scoret han 29 mål på 65 kamper.

– Jeg hadde to herlige år i Roma. Jeg var veldig, veldig fornøyd der, har Salah selv sagt om egen tid i Roma.

– Luciano Spalletti (tidligere Roma-manager) hjalp meg mye. Veldig mye. Han er veldig, veldig smart, og jeg snakket alltid med ham etter trening. «Sjef, jeg vil forbedre meg her...» eller «Jeg vil gjøre dette...», og han sa aldri nei. Han sa alltid «ok», og selv om du kunne se at han var sliten, stilte han alltid opp og fortalte hva han ville at jeg skulle gjøre for å bli bedre, sier Salah.

Han roser sin eks-manager for å ha hjulpet ham med å bli et bedre menneske både på og utenfor banen, og sier at han endret syn på seg selv i løpet av tiden i Italia.

Selvtilliten har han beholdt inn i sin andre periode i England. Salah er Liverpools fremste angrepsvåpen, og den alles øyne er rettet mot når Champions League -semifinalene mot gamleklubben Roma spilles. Første oppgjør spilles i Liverpool tirsdag klokken 20.45.

– Det blir ikke enkelt for meg å spille mot Roma. Det blir veldig følelsesladet, for jeg kjenner Roma-spillerne. De vet hvordan jeg spiller, og jeg vet hvordan de spiller. Det blir ingen enkel kamp, sier han ifølge Sky Sports .

VGs tips: Salah scorer mål og laget hans vinner

Champions League-semifinale og første kamp. Liverpool har strengt tatt kommet lenger i denne turneringen enn hva vi hadde trodd på forhånd, men nå som Anfield-klubben først har kommet så langt, er det bare å fullføre prosjektet, vel.

For vi tror at slik laget spiller med den type intensitet, høyt press og kjappe overganger så er det et lag ingen like å møte akkurat nå. Roma har også kommet lenger enn det mange hadde spådd, og slik er årets Champions League-sesong rett og slett veldig artig. Romerne slo tilbake fra et 1-4-underlege, og vant 3-0 hjemme mot Barcelona i CL-kvartfinalene. Har siden fulgt opp i hjemlig Serie A med syv poeng av ni siste mulige.

Å holde buret rent er som alltid viktig i en slik første kamp av to. Men vi tror bare på at det blir mål her. 1,50 på hjemmeseier i et vanlig HUB-spill er litt vel lavt. Vi prøver et spill på at Salah scorer mot sin gamle klubb, og at Liverpool har en fordel før returen.

Det får du 2,15 i odds på . Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasat 4.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.