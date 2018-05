KANON: Her treffer Caroline Graham Hansen klokkerent på den siste treningen foran torsdagens Champions League-finale. Foto: DELEBEKK, BJØRN S.

Derfor er det norske tungvektsmøtet unikt

Publisert: 23.05.18 18:50

KIEV (VG) Caroline Graham skal gjøre alt hun kan for å stoppe Ada Hegerbergs jakt på et «ekte hat trick» i Champions League-triumfer.

Lyon mot Wolfsburg i finalen, på norsk blir det Ada Hegerberg (22) mot Caroline Graham Hansen (23), og det norske tungvektsmøtet er også en kamp mellom de to tyngste europeiske gigantene på kvinnesiden.

Lyon er i sin syvende finale på ni år (har vunnet fire av seks). Wolfsburg er i sin fjerde finale på seks år (har vunnet to av tre).

Lyon slo Wolfsburg (Graham Hansen skadet) etter straffer i finalen 2016 og PSG etter straffer i 2017. Lyon slo også Wolfsburg 2–1 sammenlagt i kvartfinalen i fjor.

– Vi gleder oss til en morsom kamp, med en veldig spesiell tittel hvis vi vinner, sier Graham Hansen til norsk presse etter en rolig økt på intime Valerij Lobanovskij-stadion i et glovarmt Kiev.

Wolfsburg kommer fra 120 minutter, og straffeavgjørelse, mot Bayern München i helgens cupfinale. Graham Hansen satte den femte og helt avgjørende knallhardt nede i venstre hjørne.

På spørsmål om hun er klar for det samme hvis Champions League-finalen går til straffer for tredje år på rad, svarer hun:

– Vi får se. Jeg stiller opp. Jeg tar heller straffe og bommer enn ikke å ta. Men det kommer jo an på om jeg er på banen.

Hun slår fast at «det er en stor drøm» å få spille en Champions League-finale. Graham Hansen blir den niende norske spilleren som er på banen i en finale i den gjeveste europacupen, etter Johnsen, Solskjær, Carew, Klaveness, Riise, Stensland, Herlovsen og Hegerberg (se oversikt lenger ned), men aldri før har to nordmenn møttes i en så stor kamp.

På spørsmål om hvordan man stopper Ada Hegerberg, svarer hun:

– Vi må bare prøve å holde henne feilvendt og borte fra mål. Det er lettere sagt enn gjort, men vi skal gjøre vårt beste. Vi har respekt for at de har mange gode spillere.

Hegerbergs «nei til Norge» gir finalen en ekstra liten norsk ingrediens. De to store norske stjernene vokste nærmest opp på landslaget sammen, men de har ikke snakket sammen etter at Ada Hegerberg ga seg på landslaget etter EM-fadesen i fjor sommer.

– Vi, sier jeg da, har ikke pratet med hverandre , man er to om å ha kommunikasjon, sier Graham Hansen.

VG spurte Hegerberg om det samme for noen dager siden. Da svarte hun:

– Nei, det har ikke vært noe poeng, men selv om jeg ikke spiller på landslaget nå, er jeg like stolt av å være norsk og jeg representerer fortsatt Norge, bare på en annen måte.

– Det er godt for fotballen i Norge at vi har folk som spiller så store finaler, sier Hegerberg, som står med nesten uvirkelige 51 mål på 29 kamper denne sesongen:

– Din beste?

– Ja, det er jo det. Statistikkmessig blir det enkel «matte». Men jeg vet at kan bedre. Jeg tenker egentlig bare «hva skal til for at jeg skal komme meg dit igjen?». Jeg vet hva de forventer av meg og hva jeg forventer av meg selv. Det handler ikke om å si at jeg skal bli verdens beste, men om å jobbe så hardt jeg kan for å se hvor god jeg kan bli, svarer Hegerberg, veldig opptatt av å understreke følgende:

– Vi har bare vunnet ligaen foreløpig. I fjor vant vi tre av tre (serie, cup, Champions League). Vi kan klare det igjen, men vi har bare én av tre. Vi må fullføre jobben.

Her er de åtte første norske i en Champions League-finale, i kronologisk rekkefølge (alder da de spilte finalen i parentes):

1 : Ronny Johnsen (29) i 1999: Spilte hele kampen da Manchester United snudde 0–1 til 2–1 mot Bayern München.

2 : Ole Gunnar Solskjær (26) i 1999: Spilte de siste minuttene og ble matchvinner i den samme kampen.

3 : John Carew (21) i 2001: Spilte hele kampen for Valencia mot Bayern München. Scoret i straffesparkkonkurransen, men Valencia tapte.

4 : Lise Klaveness (26) i 2007. Spilte begge kampene (hjemme/borte) da Umeå tapte 0–1 hjemme (og sammenlagt) for Arsenal.

5 : John Arne Riise (24 i 05) i 2005 og 2007: To finaler, hele kampen i begge. Først da Liverpool snudde 0–3 til 3–3 og seier i straffesparkkonkurransen (der Riise misset) mot Milan. Så i 1-2-tapet mot samme lag to år senere.

6 : Ingvild Stensland (28) i 2010: spilte 70 minutter for Lyon i finalen mot Turbine Potsdam. Kampen endte 0-0, tyskerne vant etter straffer.

7 : Isabell Herlovsen (21) i 2010: Stenslands lagvenninne, spilte ekstraomgangene i 2010, og hun var en av tre Lyon-spillere som misset i straffesparkkonkurransen.

8 : Ada Hegerberg (20 i 2016) i 2016 og 2017: To finaler, to seire, begge etter straffesparkkonkurranse. Spilte hele kampen og ga Lyon ledelsen 1–0 etter 12 minutter mot Wolfsburg i 2016. Kampen endte 1-1, Hegerberg misset på sin straffe. Året etter ble det 0–0 mot rivalen PSG. Hegerberg var magesyk og gikk ut etter en time.

Turneringen het UEFA Women’s Cup da Klaveness spilte finalen for Umeå i 2007. June Pedersen satt på benken i begge finalene for det svenske laget.

Christine Nilsen var reservekeeper for Lyon i 2010. Ingvild Stensland satt på benken, men ble mester , da Lyon vant finalen i 2011.

